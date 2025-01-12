كابيتال بنك يوسع شبكة فروعه ويفتتح فرعاً جديداً في سيتي مول

ويمتاز الفرع الجديد بموقعه المركزي، بالإضافة إلى توفيره خدمات مصرفية شاملة على مدار أيام الأسبوع، مع وجود جهازين للصراف الآلي يقدمان خدمات السحب بالدينار والدولار الأمريكي.
وفي تعليق له بمناسبة الافتتاح، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: "يمثل افتتاح فرعنا الجديد في سيتي مول خطوة استراتيجية مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتوسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى عملائنا في مختلف الأماكن الحيوية، حيث يتيح لنا الفرع الجديد تقديم خدماتنا المصرفية بسهولة وراحة طوال أيام الأسبوع، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وأسلوب حياتهم اليومي".
وأكد خيطان، التزام كابيتال بنك بتقديم تجربة مصرفية شاملة تعتمد على حلول مبتكرة وخدمات متميزة تلبي تطلعات عملائنا وتساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية، مبيناً أن هذا التوسع يعكس رؤية البنك في بأن نكون أقرب لعملائنا وأكثر قدرة على دعمهم بخدمات مرنة وعالية الجودة، سواء في الفروع التقليدية أو عبر القنوات الرقمية الحديثة التي نوفرها.
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