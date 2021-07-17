كابيتال بنك يوسع نطاق خدماته ويدخل سوق المدفوعات الإلكترونية

الوكيل الاخباري - إيماناً من البنك بضرورة تحفيز عمليات الدفع الإلكتروني وقبولها في أسواق مدفوعات التجزئة والشركات والحكومية، بهدف تحريك عجلة نمو التجارة الإلكترونية، أعلن كابيتال بنك – البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد والشركات- عن توسيع نطاق خدماته والدخول كلاعب جديد في سوق المدفوعات الإلكترونية من خلال طرح قنوات قبول الدفع بأنواعها المختلفة لجميع فئات التجار في جميع محافظات المملكة.



وبموجب هذا التوجه الجديد، سيقدم كابيتال بنك للتجار أحدث أجهزة نقاط البيع POS الخاصة به لقبول البطاقات العالمية VISA & MASTERCARD لجميع تجار المملكة وضمن أحدث التقنيات الامنية العالمية، والتي تعمل بنظام الأندرويد المتطور وبمزايا تنافسية وحصرية، بالإضافة الى خدمات ما بعد البيع وبوابة الدفع الإلكتروني، مع التزام البنك بكافة التعليمات المتعلقة بخدمات الدفع والضوابط الأمنية والرقابية الداخلية لحماية التجار وعملياتهم التجارية الإلكترونية وبما يتماشى مع سياسة البنك المركزي الأردني.

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ويأتي إطلاق هذه الخدمة تحقيقاً لأهداف كابيتال بنك بتوفير حلول وخدمات تكميلية لعملائه من قطاع التجزئة والشركات، تقدم لهم ميزات وخصومات تنافسية وطرق مبتكرة وفاعلة لبيع منتجاتهم دون الاعتماد على النقد، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة مبيعاتهم والارتقاء بخدمة عملائهم وبالتالي تعمل على تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، هذا إلى جانب استفادتهم من حل تحصيل شامل يقدمه كابيتال بنك لهم عبر المدفوعات الإلكترونية، مما يمنح البنك ميزة تنافسية في السوق المحلي.



وقالت رئيس إدارة التحول الرقمي في كابيتال بنك، زين ملحس: "إن دخول البنك لسوق المدفوعات الإلكتروني منسجماً واستراتيجيته التوسعية الهادفة إلى استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة وتنوع مصادر القبول الإلكتروني لمواكبة التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي، وبما يتماشى وخطة البنك المركزي الأردني في نشر الشمول المالي وتسريع عملية التحول الرقمي للوصول إلى اقتصاد لا نقدي من خلال تعزيز عمليات الدفع الإلكتروني."



وأضافت ملحس بأن كابيتال بنك يسعى باستمرار للارتقاء بتجارب عملائه من قطاع الشركات من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة تتماشى وخطته الاستراتيجية التي يسعى من خلالها إلى توسيع أنشطته محلياً وإقليمياً، والبحث عن مزيد من الفرص التي تعمل على تدعيم مكانته وترسيخها، مشيرةً إلى أن سوق المدفوعات الإلكترونية يُعد من أبرز القطاعات التي ازدهرت أعمالها خلال السنوات الماضية وخصوصاً خلال جائحة كورونا التي عززت الإقبال على كافة أشكال الخدمات الرقمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع كابيتال بنك الإلكتروني: www.capitalbank.jo