كابيتال بنك يوفر خدمة Apple Pay لعملائه في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلن كابيتال بنك، الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن، اليوم عن توفير خدمات Apple Pay ، والتي تعتبر طريقة الدفع الأكثر أماناً والأعلى خصوصية بين طرق الدفع الأخرى، ضمن باقة الخدمات العصرية التي يقدمها لعملائه.



وتتيح الخدمة لعملاء كابيتال بنك القيام بعمليات الدفع دون تلامس أو استخدام بطاقة الائتمان أو تبادل النقد، بحيث يكتفي مستخدمو خدمة Apple Pay بتمرير ساعتهم أو جهازهم على أجهزة الدفع في البقالات والصيدليات و المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة وغيرها من نقاط البيع، لإتمام مشترياتهم بأمان، حيث تتم عملية المصادقة على العملية باستخدام تقنيات التعرّف على الوجه ((Face ID، أو البصمة ((Touch ID، أو عن طريق إدخال رمز الدخول الخاص بالمستخدم، بالإضافة لإدخال رمز الأمان المرسل إلى الجهاز مرة واحدة، لضمان أعلى درجات الأمان.



كما يمكن لعملاء البنك استخدام خدمة Apple Payعبر أجهزة الـ iPad وMAC، لإجراء عمليات شراء بطريقة سريعة وسلسة، سواء على التطبيقات أو على الويب باستخدام متصفح سفاري (safari)، دون الحاجة لإنشاء حسابات أو التعبئة المتكررة لمعلومات الشحن والفوترة، في العمليات المختلفة.



ولضمان أعلى درجات الخصوصية والأمان في خدمة Apple Pay، فإنه وعند استخدام العملاء لبطاقات الائتمان والخصم، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على الجهاز المستخدم أو على خوادم شركة Apple، بل يتم تحديد رقم فريد لحساب الجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في Secure Element، التي تعتبر شريحة معتمدة مصممة وفق أعلى المعايير لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.



ولا تتطلب إعدادات خدمة Apple Pay إجراءات معقدة، حيث يتعين على العميل فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone، والنقر على إشارة (+)، ومن ثم اتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الخصم الصادرة عن كابيتال بنك، ليبدأ بعدها استخدام الخدمة على الجهاز سواء كان iPhone أو Apple Watch، أو iPad، أوMac، فورا، والاستمتاع بالحصول على برامج المكافآت والمزايا التي يوفرها البنك لحملة البطاقات الصادرة عنه.



لمزيد من المعلومات حول خدمة Apple Pay،

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http://www.apple.com/jo/apple-pay/



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