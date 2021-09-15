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الأربعاء، 15-09-2021 11:14 ص

كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع بنك الملابس الخيري

Capital Bank clothing BAnk- image


الوكيل الاخباري – استجابة للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، واستمراراً للتعاون المشترك بين الجانبين، وقع كابيتال بنك مؤخراً وبنك الملابس الخيري اتفاقية تعاون مدّتها عام واحد.

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وبموجب الاتفاقية، يستضيف كابيتال بنك صناديق جمع تبرعات عينية في مكاتبه في العبدلي والشميساني ليتم جمع الملابس والأحذية والألعاب الفائضة عن الحاجةوالتي يتبرع بها موظفو البنك لصالح منتفعي بنك الملابس الذي سيقوم بدوره بجمعها وفرزها وعرضها بالصالة الخاصة به بمنطقة المحطة، ليصار إلى توزيعها لاحقاً على الأسر المعوزة والمحتاجة.


وينظر كابيتال بنك بعين التقدير والإعجاب للجهود الحثيثة التي يبذلها بنك الملابس الخيري، أحد دارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لخدمة الأسر الأردنية العفيفة وترسيخ مظاهر التعاون والتكافل والعمل الخيري والتطوعي بين أبناء المجتمع الأردني، لذا جاء توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك ودوره وواجبه الإنساني والمجتمعي تجاه بنك الملابس وغيره من المؤسسات الوطنية التي يُحدث عملها أثراً وفروقات واضحة في حياة المستفيدين منها.


للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع كابيتال بنك الإلكتروني: www.capitalbank.jo

 


 




 

 


 

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