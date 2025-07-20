كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأردني للمبارزة

الوكيل الإخباري- أعلن كابيتال بنك عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأردني للمبارزة، وبموجب الاتفاقية التي وقعتها رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، ورئيس الاتحاد الأردني للمبارزة رعد هارون، يقدم كابيتال بنك دعماً مالياً لبرامج وأنشطة الاتحاد.

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وعقب توقيع الاتفاقية، أكدت بارطو أهمية دعم وتمكين الشباب الأردني في مختلف القطاعات، وقالت:"نؤمن في كابيتال بنك بأن دعم الشباب ليس خياراً، بل مسؤولية. ومن خلال شراكتنا مع الاتحاد الأردني للمبارزة، نترجم وعدنا – مستعدون- تجاه المجتمع إلى فعل حقيقي، عبر تمكين جيل جديد من الرياضيين وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وبناء مستقبلهم بثقة"، لافتة إلى أن المبارزة هي رياضة نبيلة تعكس الانضباط والإرادة، وهي قيم يعتز البنك بترسيخها في المجتمع الأردني.



من جانبه، أعرب السيد رعد هارون عن اعتزازه وفخره بانضمام كابيتال بنك إلى داعمي الاتحاد الأردني للمبارزة، حيث يوفر هذا الدعم بيئة حقيقية للنمو والتطور أمام لاعبي الاتحاد، ويسهم في تطوير البنية التحتية لرياضة المبارزة في الأردن.