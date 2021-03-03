كابيتال بنك يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الأردنية

الوكيل الاخباري - استمراراً لدوره في دعم قطاع التعليم، وفي إطار تنفيذ برنامج البنك التدريبي المتخصص "ابتكر مع كابيتال بنك" وقع كابيتال بنك – الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة لقطاع الشركات والأفراد- مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الأردنية، تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة والخريجين الجدد واكسابهم المعرفة العملية في مجالات متخصصة بالصناعة المصرفية الحديثة، وإعدادهم للعمل في القطاع المصرفي، فيما سيتم تدريب طلبة متميزين من مؤسسة إيليا نقل وذلك بموجب اتفاقية تعاون مسبقة بين الجانبين.

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وسيقوم كابيتال بنك، بموجب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها كل على حدا، بتدريب طلبة السنة الرابعة في الجامعة الأمريكيةفي مأدبا، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الألمانية الأردنية،وجامعة الشرق الأوسط، والطلبة المستفيدين من منح مؤسسة إيليا نقلوالخريجين الجدد المتميزين،في مكاتبه أو مشاريعه التابعة له في الأردن والإقليم، لمدة تصل إلى 160 ساعة في مجالات؛ تكنولوجيا المعلومات، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، والهندسة الصناعية، حيث سيحصل الملتحقون بالبرنامج على الفرصة للعمل جنباً الى جنب مع مجموعة من كوادر البنك المختصين في عدة مجالات مختلفة.



واتفق كابيتال بنك والجامعات الأربععلى التعاون في مجال توجيه الدراسات الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية الى مواضيع تطبيقية يقترحها البنك بحيث تهدف هذه المواضيع الى تطوير ممارسة المهنة، والتعاون في مجال التدريب حيث يمكن إعداد صياغة مشتركةلعروض تدريب لأي من الجهات المهتمة وطرح برامج التدريب بشكل مشترك.فيما سيقوم أعضاء الهيئة التدريسية بناء على مذكرة التفاهم هذه، بإعطاء محاضرات لموظفي كابيتال بنك في التخصصات ذات العلاقة بالعمل المصرفي.



وقالت رئيسإدارة الموارد البشرية في كابيتال بنك، هيا أبو عطا، إن برنامج "ابتكر مع كابيتال بنك" ينسجم وبرامج المسؤولية المجتمعية للبنك التي تولي قطاعات الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي جلّ عنايتها، حيث سيسهم هذا البرنامج في تمكين الطلبة المشاركين فيه، وتعزيز مؤهلاتهم بالخبرات العملية اللازمة لهم لدخول سوق العمل.



وأضافت أبو عطا أن كابيتال باشر باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج مطلع شهر شباط الماضي، لافتة إلى أن البنك قد يقوم وبعد انتهاء مدة التدريب بمنح خريجي الجامعات ممن خضعوا لهذا البرنامج فرصاً للتوظيف، إضافة إلى أنه سيقوم بإرسال فرص العمل المتاحة لديه للجامعات المشاركة ببرنامج "ابتكر مع كابيتال بنك".



