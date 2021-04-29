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الخميس، 29-04-2021 01:24 م

التوصيل مجاناً حتى 15 أيار 2021ب دون حجز مسبق

كارفور الآن تعدكم بتوصيل طلباتكم خلال 60 دقيقة لأكثر من 11,000 منتج

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الوكيل الاخباري - أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الاردن، اليوم أن خدمتها الجديدة "كارفور الآن" ستوصّل أوسع مجموعة ممكنة من المنتجات مجاناً حتى 31 أيار 2021، وذلك انطلاقاً من وعد كارفور بتحقيق قيمة استثنائية لكافة عملائها في مختلف الخدمات التي توفرها لهم.

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وتتيح الخدمة المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني www.carrefourjordan.com، وتطبيق كارفور (MAFCarrefour)، الحصول بلا جهد على11,000 من المنتجات اليومية، وتوصيلها بشكل مباشر إلى منازل العملاء خلال 60 دقيقة فقط، وذلك بدون الحاجة لحجز مسبق لمواعيد التوصيل.

 

ويتزامن العرض الخاص المقدم ضمن هذه الخدمة مع بداية شهر رمضان المبارك، مايضمن للعملاء المزيد من التوفير والراحة أثناء الشهر الكريم.


وقال نجيبحداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "نسعى دائماً في كارفور لتوفير أفضل التجارب الممكنة لعملائنا الكرام، وتلبية احتياجاتهم بأكثر الطرق ملاءمة وأماناً وسرعةً.

 

وقد أصبح التسوّق عبر الإنترنت عنصراً أساسياً من نشاطاتنا اليومية أكثر من أي وقتٍ مضى، حيث يتيح لنا الحفاظ على صحتنا والتسوّق بسهولة، لنواصل حياتنا بثقة كبيرة".


وأضاف حداد: "وقد أضفنا التوصيل المجاني لخدمة "كارفور الآن" كي نزيد من مكاسب عملائنا عند التسوق عبر الإنترنت، وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك".


وتأتي خدمة "كارفور الآن" ضمن العديد من المنصات والخدمات التي قدّمتها كارفور فيالاردنكجزء من تسارع التحوّل الرقمي لديها، والتزامها بإنشاء تجارب معززة بالتكنولوجيا.

 

وأطلقت كارفور هذه الخدمة لمكافأة عملائها بتجربة تسوّق أمتع، وخدمتهم بشكل أكثر ملاءمة وقيمة وجودة، مع تزويدهم بالمزيد من الخيارات.


لمعرفة المزيد عن خدمة "كارفور الآن"، يرجى زيارة الرابط: www.carrefourjordan.com.

 




 

 


 

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