الأربعاء 25-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توقيف شخصين 15 يوما عن جرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة باربد

الحكومة تصدر قرارات تخفيفية جديدة بشأن كورونا

حالة البلاد 2021 يوصي بالمحافظة على جاذبية الدينار الاردني

الحكومة: اطلاق رؤية اقتصادية جديدة خلال الفترة المقبلة

السفير القطري بالأردن: العلاقات بين قطر والأردن لا يمكن حصرها في أسطر

مؤشر أسعار السندات الحكومية الروسية يتعافي من خسائر العقوبات

خادم الحرمين وولي عهده يهنئان الملك والاردنيين بعيد الاستقلال

أسعار الذهب محلياً اليوم الاربعاء

تعرّف على أكثر السلع التي استوردها الأردن خلال أول 4 أشهر من 2022

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأربعاء، 25-05-2022 01:29 م

كارفور الأردن تحتفل بعيد الاستقلال الـ76 للمملكة الأردنية الهاشمية

Carrefour Jordan Celebrates Independence Day


الوكيل الإخباري - تحتفل كارفور الأردن ،التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، بعيد الاستقلال الـ 76 للمملكة الأردنية الهاشمية والذي يصادف يوم الأربعاء 25 من شهر أيار للعام الجاري، وذلك ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة الوطنية المميزة.

وفي إطار مشاركتها باحتفالات عيد الاستقلال الـ 76 للمملكة، تعلن كارفور الأردن، عن إطلاق العديد من الأنشطة والعروض والخصومات الحصرية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، مشتملة على خصومات مميزة تصل إلى 20% على عدد من المواد الغذائية الطازجة والأدوات المنزلية والأجهزة الخلوية والإلكترونية والكهربائيات،بالإضافة الى المزيد من العروض المميزة الأخرى.كذلك، فقد أطلقت كارفور العديد من الأنشطة الترفيهية بهدف مشاركة أبناء الأردن والتواصل معهم في هذا اليوم الوطني المميز.    

اضافة اعلان

 


وتحتفل كارفور الأردن، مع رفقاء السلاح من منتسبي القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين بهذه المناسبة الوطنية، من خلال مضاعفة مبلغ الخصومات ليصل إلى 20% كاسترداد نقدي.

 


وفي هذا اليوم الغالي على قلوب الأردنيين، تهنئ كارفور الأردن،شعب الأردن بمناسبة عيد الاستقلال الـ 76 للمملكة، مع تمنياته ابدوام التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

 


ومن الجدير بالذكر أن كارفور الأردن، لديها53 فرعاً منتشرة في عدد من محافظات المملكة، وتحرص على توفير خيارات لا مثيل لها، تضم أكثر من 25 ألف نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Carousel KV

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تبدأ استقبال الطلبات المسبقة على التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز NEO QLED 2022 مع هدايا مميزة

fffffff

شركة البوتاس العربية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

5202224164435182735102

الاتحاد الوطني والاردنية للطيران يهنئان بعيد الاستقلال

Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يعيد إطلاق برنامج التقسيط المريح بمزايا إضافية

WhatsApp Image 2022-05-24 at 2.34.25 PM

بمناسبة عيد الإستقلال .. الشركة الاردنية للطيران تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥

EH-PR-Linkedin-744x400-2 (1)

إيجل هيلز الأردن تشارك الأردنيين احتفالاتهم بعيد الاستقلال السادس والسبعين

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-05-24 at 2.34.25 PM

بمناسبة عيد الإستقلال .. الشركة الاردنية للطيران تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥

Huawei -23-05-2022

HUAWEI MateBook D 15 : حاسوب محمول يجمع بين قوة الأداء وروعة التصميم والتقنيات المبتكرة

OPPO

OPPO تتيح الفرصة لمستخدمي هواتفها في الأردن لقاء مؤثريهم المفضلين

Carrefour Jordan and JHCO Ramadan 2022i

بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"كارفور الأردن"تساهم في دعم الأسر العفيفة من خلال حملة التبرعات التي أطلقتها خلال شهر رمضان المبارك

Huawei Picture 22-05-2022

عالم جديد من القدرات المميزة بانتظارك مع الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T 8

1

زين تحتفل بالاستقلال في حدائق الملك عبدالله الثاني بالمقابلين