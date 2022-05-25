كارفور الأردن تحتفل بعيد الاستقلال الـ76 للمملكة الأردنية الهاشمية

الوكيل الإخباري - تحتفل كارفور الأردن ،التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، بعيد الاستقلال الـ 76 للمملكة الأردنية الهاشمية والذي يصادف يوم الأربعاء 25 من شهر أيار للعام الجاري، وذلك ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة الوطنية المميزة.



وفي إطار مشاركتها باحتفالات عيد الاستقلال الـ 76 للمملكة، تعلن كارفور الأردن، عن إطلاق العديد من الأنشطة والعروض والخصومات الحصرية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، مشتملة على خصومات مميزة تصل إلى 20% على عدد من المواد الغذائية الطازجة والأدوات المنزلية والأجهزة الخلوية والإلكترونية والكهربائيات،بالإضافة الى المزيد من العروض المميزة الأخرى.كذلك، فقد أطلقت كارفور العديد من الأنشطة الترفيهية بهدف مشاركة أبناء الأردن والتواصل معهم في هذا اليوم الوطني المميز.



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وتحتفل كارفور الأردن، مع رفقاء السلاح من منتسبي القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين بهذه المناسبة الوطنية، من خلال مضاعفة مبلغ الخصومات ليصل إلى 20% كاسترداد نقدي.





وفي هذا اليوم الغالي على قلوب الأردنيين، تهنئ كارفور الأردن،شعب الأردن بمناسبة عيد الاستقلال الـ 76 للمملكة، مع تمنياته ابدوام التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.





ومن الجدير بالذكر أن كارفور الأردن، لديها53 فرعاً منتشرة في عدد من محافظات المملكة، وتحرص على توفير خيارات لا مثيل لها، تضم أكثر من 25 ألف نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.