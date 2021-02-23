كارفور الأردن تطلق أطول حملة عروض وتخفيضات متواصلة في المنطقة

الوكيل الاخباري -
أطلقت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن،
اليوم حملة ترويجية لا مثيل لها لمدة ستة أشهر في كافة فروعها التقليدية
والالكترونية على مستوى المنطقة، حيث ستقدم عروض دورية بأسعار مخفضة على مجموعة
واسعة من المستلزمات الأساسية من أرز وسكر وطحين وزيوت وغيرها من المنتجات
التموينية إضافةً إلى المنتجات الغذائية الطازجة. اضافة اعلان
الحملة الترويجية التي
تنطلق تحت اسم "العروض الكبيرة"، تهدف إلى توفير الدعم للعملاء في الوقت
الذي يتطلع فيه الكثيرون إلى تقليص مصروفات الأسر والانفاق على البقالة في ظل
انتشار جائحة كوفيد-19. وتركز كارفور بشكلٍ دائم على تقديم قيمة استثنائية للعملاء
من خلال كل تجربة، وسوف تشهد حملة "العروض الكبيرة" أسعار مخفضة على ما
يصل إلى 25 ألف سلعة خلال فترة الحملة التي تمتد ستة أشهر، وكل ذلك مع مراعاة أعلى معايير الجودة للسلع
المختارة.
وسيستفيد عملاء كارفور في الأردن من الخصومات
الكبيرة التي سيتم توفيرها خلال الحملة، والتي ستتميز بتنوع المنتجات فيها وانخفاض
ملحوظ على الأسعار، حيث أطلقت كارفور الأردن اعتباراً من يوم 18 شباط ولمدة عشرة
أيام متتالية أولى خصومات حملة "العروض الكبيرة" والتي جاءت بتخفيضات غير
مسبوقة على عدد من السلع لتكون الأسعار بنصف دينار، دينار واحد، ودينارين على
مجموعة متنوعة من المنتجات والتي من ضمنها المواد الغذائية الأساسية من أرز، سكر،
طحين، زيت، إلى غيرها من المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل يومي في البيوت
الأردنية، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى الغذائية وغير الغذائية، لتكون
كارفور الأردن بذلك هي السباقة في طرح مثل هذه النوعية من الخصومات في المملكة، وستتوالى
الخصومات المميزة بمفاجآت كبيرة طيلة مدة الحملة.
وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن
لدى "ماجد الفطيم للتجزئة":" انطلاقاً من موقعنا الذي نفخر به كجزء
من المجتمع الأردني، ندرك أن انتشار جائحة كوفيد-19 أدى إلى حدوث حالة من عدم
اليقين وعدم الاستقرار في حياتنا اليومية. ولكن مع إطلاق حملة "العروض
الكبيرة"، أطول حملة ترويجية متواصلة على الإطلاق على مستوى المنطقة، نحن على
يقين من شيءٍ واحد: في كل مرة تقومون فيها بزيارة كارفور، نضمن لكم خيارات وقيمة
استثنائية. وتشكل هذه الحملة طريقة ووسيلة أخرى التي من شأنها أن تضمن لعملائنا
المزيد من القيمة والخيارات على الدوام، لأنهم يستاهلون أكثر".
إلى جانب إتاحة التوفير لشهور، تسعى فترة العروض
المطوّلة هذه لتفادي ارتفاع عدد زيارات العملاء لفروع كارفور بشكل كبير، كما هي الحال مع العروض قصيرة المدة،
الأمر الذي يتعارض مع التزام كارفور بإجراءات التباعد الاجتماعي.
تتاح الفرصة أمام العملاء لتحقيق التوفير من خلال
التسوق في فروع كارفور أو عبر الانترنت www.carrefourjordan.com
وستشمل العروض والتقديمات عدد
كبير من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.