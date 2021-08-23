كارفور الأردن تُطلق مسابقة 'اربح قسط مدرسي'

الوكيل الاخباري - أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن خططها وعروضها لحملة "احتياجاتك للمدرسة عنا"، والتي تتزامن مع موسم العودة إلى المدرسة وبداية العام الدراسي الجديد.

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وإلى جانب التخفيضات الكبيرة على مختلف المستلزمات المدرسية، أطلقت كارفور مسابقة "اربح قسط مدرسي"، إلى جانب توفير قوائم مستلزمات المدرسة لمساعدة المتسوقين على التأكد تلبية كافة احتياجات الطلاب المدرسية في زيارة واحدة لفروعها، سواءً أكانوا سيحصلون على تعليمهم في المدارس أو من المنازل.



وتمتد مبادرات وتخفيضات كارفور الخاصة بموسم العودة إلى المدرسة من 3 آب الجاري حتى 8 أيلول، وتسعى من خلالها للمساهمة في تخفيف الضغوط المادية المرافقة للعودة إلى المدرسة، وتوفّر كارفور خلال هذه الفترة تخفيضات تصل إلى 40% على مختلف المستلزمات المدرسية.



وإلى جانب هذه التخفيضات، تتيح كارفور لثلاثة فائزين محظوظين بمسابقة "اربح قسط مدرسي" فرصة الفوز بقسط مدرسية بقيمة 2,000 دينار أردني، ويدخل في السحب كل عميل ينفق 15 دينار أردني أو أكثر في قسم القرطاسية في فروع كارفور هايبرماركت الخمسة في الأردن، وذلك حتى 8 أيلول المقبل.



وقال نجيب حداد مدير كارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "نحن ملتزمون بأن نكون مصدر إلهام ودعم لأجيال المستقبل وأن نوفّر تجارب فريدة من نوعها للجميع، يشكل انطلاق العام الدراسي الجديد فترة بالغة الأهمية في عائلة كل طالب، ونحرص بدورنا في كارفور على ضمان استعداد الطلاب على أتم وجه للعودة إلى المدرسة والتخفيف من الضغوط المادية المرافقة لها".



وأضاف نجيب حداد: "نواصل هذا العام جهودنا لتوفير منتجات عالية الجودة وخيارات واسعة وقيمة إضافية لعملائنا، ويستطيع الطلاب وأولياء أمور الاستفادة من مجموعة منتجاتنا الواسعة للحصول على كل ما يحتاجون إليه لبدء العام الدراسي الجديد من مكانٍ واحد، وبأفضل الأسعار وأعلى مستويات الجودة المتوفرة في الأسواق".



وتشمل حملة "احتياجاتك للمدرسة عنا" العديد من العروض الترويجية والفعاليات والمكافآت داخل فروع كارفور وعبر متجرها الإلكتروني، إلى جانب تسهيل عملية التسوّق على أولياء أمور الطلاب، من خلال توفير نسخٍ مجانية من قائمتي تسوّق جاهزتين في فروع كارفور هايبرماركت، واحدة للطلاب الذي يتلقون تعليمهم من المنزل والأخرى للطلاب الذين سيعودون إلى مدارسهم، وتحتوي القائمتان على المستلزمات الخاصة لكل من النوعين، وتضمنان عدم نسيان أو تفويت أي من الأساسيات المدرسية، والحصول عليها بالكامل بزيارة واحدة إلى كارفور.