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الثلاثاء، 28-06-2022 04:40 م

كارفور الأردن توقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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الوكيل الإخباري - وقعت كارفور الأردن، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم وترويج منتجات الجمعيات التنموية في الأغوار الشمالية، وذلك خلال حفل مراسم التوقيع الذي أُقيم في مكاتب كارفور الأردن بحضور فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.اضافة اعلان


وتُسلط هذه الاتفاقية، الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير المشاريع الإنمائية، لدعمها تقنياً، وتقديم المساحة الكاملة لتطوير وبيع المنتجات النهائية لجمعيات المجتمع المحلي في فروع كارفور الأردن المنتشرة في المملكة. وتغطي الاتفاقية إنتاج أكياس التسوق الصديقة للبيئة القابلة لإعادة الإستخدام، بإدارة جمعية الشيخ حسين في بلدية طبقة فحل، ومشروع المطبخ الإنتاجي لجمعية نساء وادي الريان، في بلدية شرحبيل بن حسنة، في الشونة الشمالية.

وتتناغم هذه الاتفاقية مع استراتيجية كارفور الهادفة إلى دعم نمو وازدهار المجتمع الأردني والشركات الصغيرة المحلية، بهدف وضع أسس ثابتة لتنمية المشاريع الاقتصادية المستدامة، كما تشكل عنصراً داعماً لرؤية كارفور المتمثلة في دعم المواهب المحلية وتمكين المرأة.

وقال نجيب حدّاد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن، لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "تقع على كافة قطاعات البيع بالتجزئة مسؤولية التحرك الفوري لدعم مشاريع توظيف المرأة وتعزيز دورها في المجالات الإنتاجية الاقتصادية في المجتمع لتأمين سبل الحياة الكريمة للمرأة الأردنية الريفية."

وأضاف: "ينصب تركيزنا في كارفور الأردن على تحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائنا من خلال كل تجربة تسوق، وذلك من خلال سعينا الدائم إلى تقديم الدعم لتعزيز المشاريع الاقتصادية المستدامة وإعادة التدوير ووضع أسس ومعايير لها من خلال التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة لتنمية المشاريع الإنمائية، واضعين كل إمكانياتنا في خدمتهما للمساهمة سوياً بالارتقاء بمجتمعنا وبيئتنا".

ونوّهت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسُن حول هذه الاتفاقية بالقول: "تسعى هذه الشراكة إلى التعاون من أجل دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة الريفية في قطاع إدارة النفايات الصلبة والاقتصاد الأخضر لتحسين نوعية حياتها وتوفير سبل العيش لها آخذين بعين الاعتبار توفير حلول للتحديات البيئية في المواقع المستهدفة. ويعتبر مشروع تمكين النساء اقتصادياً في قطاع إدارة النفايات الصلبة إحدى المشاريع الرئيسة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تهدف إلى معالجة العوائق التي تحول دون تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها بشكل فاعل في النمو الاقتصادي المحلي والشامل."

ومن الجدير بالذكر أن كارفور الأردن، لديها 53 فرعاً منتشرة في عدد من محافظات المملكة، حيث تحرص على توفير خيارات لا مثيل لها، وتقدم أكثر من 25 ألف نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

 




 

 


 

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