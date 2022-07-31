كارفور الأردن و بالتعاون مع تكية أم علي اختتمت حملة الأضاحي لعام 2022

الوكيل الإخباري -

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اختتمت كارفور الأردن، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، وبالتعاون مع "تكية أم علي" حملة الأضاحي لعام 2022 تحت شعار "أضحيتك بتوصل كل الأردن". وأتاح التعاون بين كارفور الأردن و تكية أم علي، ضمن حملة الأضاحي، الفرصة أمام عملاء كارفور بأداء أضاحيهم خلال تسوقهم في جميع فروع كافور الأردن وذلك خلال الفترة التي امتدت من 26 حزيران وحتى 8 تموز.وهدفت الحملة إلى استهداف أكبر عدد ممكن من موكلي الأضاحي للمساهمة في توفير لحوم الأضاحي للأسرة المنتفعة والمستفيدة من "تكية أم علي" على مدار العام في مختلف محافظات المملكة، حيث تقوم ""تكية أم علي بأداء الأضحية نيابة عن المضحين. وبلغت قيمة الأضحية 120 دينار تم أداؤها خارج الأردن وفقاً لضوابط الشريعة الأسلامية من حيث العمر والنوع والخلو من الأمراض.وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": " تسعى كارفور الأردن دوماً إلى المساهمة في دعم المجتمع المحلي الذي تتواجد فيه، فكانت هذه الحملة بالتعاون مع "تكية أم علي " التي تهدف إلى تجسيد معاني وقيم العطاء من خلال تشجيع عملائنا على تأدية الأضاحى مع "تكية أم علي"، والتي يتم توزيعها على الأسر المحتاجة على مدار العام".وبدوره قال مدير عام "تكية أم علي"، سامر بلقر:"إن هذه الحملة تأتي تعظيماً لشعائر الله في أيام مباركة، مؤكداً على دورها الكبير في دعم الأسر المحتاجة في الأردن، ، حيث ستصل هذه الأضاحي إلى 20,000 أسرة من الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في كافة محافظات المملكة. ونحن نثمن جهود كارفور في هذه الحملة وتعاونهم مع تكيّة أم علي".