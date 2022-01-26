كارفور الاردن تطلق حملة " فكر محلي" لدعم الصناعات المحلية

الوكيل الاخباري - اطلقت كارفور الأردن، التي تملكها وتديرها "ماجد الفطيم" في الأردن، وغرفة صناعة عمان حملت " فكر محلي" والتي تتضمن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية الأردنية، ويأتي إطلاق النسخة الرابعة من هذا المهرجان، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.

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وأشار المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان، خلال افتتاحه فعاليات اسبوع الصناعات الاردنية في كارفور، ان اقامة هذه الفعالية تأتي ضمن سياسة غرفة صناعة عمان بدعم وترويج الصناعة الوطنية والتعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلته والجودة التي تمتاز بها، وذلك دعما لهذا القطاع الهام، حيث تشكل صناعتنا الوطنية احدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه.



وأضاف الجغبير أن المنتج الأردني يحظى بثقة المستهلكين محليا ودوليا بدليل وصول صادراتها الى أكثرمن 140 بلدا، وان المنتجات الأردنية تضاهي مثيلاتها عالميا وهي تلبي حاجات ورغبات المستهلك من حيث الجودة والنوعية وحتى طريقة التعبئة والتغليف وتنافس من حيث السعر والجودة، وهو ما يوجب أن تكون متوفرة في كافة الاسواق المحلية بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.



واشار الجغبير الى ان هذه الفعالية تشكل احدى المحطات الهامة لبناء روابط وشبكة علاقات ما بين الصناعيين الأردنيين والاسواق التجارية الكبرى في المملكة وعلى رأسها كارفور، حيث تأمل الغرفة أن يتم تنظيم مثل هذه الفعالية مع الاسواق الرئيسية الاخرى بالمملكة، مشيدا بالتعاون الذي ابدته كارفور مع غرفة صناعة عمان في تنظيمها، موضحاً ان هناك نشاطات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع كارفور، حيث تأمل الغرفة ان تساعد هذه النشاطات في زيادة عدد المؤسسات الصناعية التي تعرض منتجاتها في كارفور.



وأكد نجيب حداد،المدير الإقليميلكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة" أن اطلاق هذه الحملة يأتي من التزام الشركة الطويل الأمد في المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وفقاً لاستراتيجية كارفور التي تهدف لدعم المنتجات المحلية، منوهاً بأن كارفور تتعامل حاليّاً مع أكثر من 500 مصنّع ومورد أردني لتوفير هذه المنتجات، والتي تتراوح ما بين المحاصيل الزراعية من خضار وفواكه، والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيميائية وغير الغذائية، والصناعات الالكترونية والكهربائيات.



وأضاف نجيب حداد، قائلاً: "تفخر كارفور بإطلاق هذه الحملة كونها إحدى أهم ثمرات التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص"، مؤكداً سعي كارفور لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الأردني على مختلف الأصعدة .



و تعزيز دور كارفور في دعم المصنعين المحلين على اختلاف حجمهم الانتاجي و ضرورة التوجه لدعم كافة اصحاب المشاريع الصغيرة في الاردن لدعم عجلة الاقتصاد المحلي.



وشمل الافتتاح اطلاق معرض للمنتجات و الصناعية المحلية و الحرف اليدوية بالاضافة لاطلاق مجلة للعروض و الخصومات خاصة على المنتجات الاردنية.



هذا ويوفر كارفور الأردن 2120 وظيفة للأردنيين بشكل مباشر وأكثر من 1800 بشكل غير مباشر. ويتميّز دور كارفور الأردن في تعاونها مع عدد من المصانع الأردنية لتطوير منتجات أردنية مخصصة للتصدير والبيع في أسواق شركة"ماجد الفطيم" المنتشرة في العديد من الدول.