كارفور تستقبل شهر رمضان المبارك وتوفر المستلزمات الغذائية للعائلات المحتاجة

الوكيل الاخباري - تستقبل كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الاردن، شهر رمضان المبارك 2021 تحت شعار "معاً في الخير"، الأمر الذي يتناغم مع موقعها كشريك محلي موثوق به يعمل على دعم نمو وازدهار المجتمعات التي تعمل فيها.

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وتحرص كارفور، على تكريس جهودها للحفاظ على تقاليد وشعائر ومعاني رمضان من خلال إتاحة الفرصة أمام عملائها للقيام بدورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية في مساعدة المحتاجين، وفي الوقت نفسه الاستفادة من العروض والتخفيضات الخاصة بالشهر الفضيل لتحقيق أسعد اللحظات مع بعضهم البعض.



وتحرص كارفور الأردن، على توفير تجربة استثنائية خلال شهر رمضان، وتقدم لعملائها المكونات الطازجة ومجموعة واسعة من المنتجات الغذائية وكل العناصر الأساسية للزينة والاكسسوارات لتحضير الديكورات الاحتفالية لاستقبال الشهر الفضيل في منازلهم.



وتلتزم كارفور الأردن، بمواصلة الدعم وتوفير المساعدة للمجتمعات التي تعمل فيها،، حيث تطلق بالتعاون مع التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية (نجمة)حملة لجمع التبرعات لصالح تأمين صندوق المستلزمات الأساسية لرمضان المعبأ مسبقاً.. ويمكن لعملاء كارفور التبرع بالمبلغ الذي يحددونه عند صناديق الدفع، حيث سيتم إضافة قيمة التبرع إلى فاتورتهم.

وسيتم استخدام التبرعات لتمويل صناديق رمضان التي سترسل إلى مؤسسة (نجمة) التي ستقوم بدورها بتوزيع هذه الصناديق على العائلات المحتاجة في مختلف محافظات المملكة خلال الشهر الفضيل.. وتحتوي هذه الصناديق المستلزمات الأساسية مثل الارز والسكر والزيت والبقوليات وغيرها من المواد التموينية والغذائية.



وقال نجيب حداد، المدير الاقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية نسعى لتحقيق تجربة رمضان التي اعتاد المجتمع الأردني عليها سواء من خلال تأمين مستلزمات رمضان بأسعارٍ مدروسة أو من خلال العطاء ومديد المساعدة للعائلات الأكثر حاجة في هذه الظروف الاستثنائية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي الآمن".



ومن جهته صرح معالي السيد علي الغزاوي نائب سمو رئيسة التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية حول حرص التحالف على إنجاح هذه الحملة التي من المؤمل أن تشمل جميع محافظات المملكة معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة البناءة.