الأحد 09-05-2021
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الأحد، 09-05-2021 03:01 م

كارفور تطلق خدمة استلمها بنفسك الجديدة لتوفير تجربة تسوّق سريعة وسهلة عبر الإنترنت

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الوكيل الاخباري - أطلقت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في  الأردن، أحدث ابتكاراتها المتمثلة بخدمة "استلمها بنفسك"، والتي توفر للعملاء المزيد من المرونة والراحة عند طلب البقالة عبر الإنترنت، من خلال توفير فرصة استلامها بأنفسهم من كارفور هايبرماركت في شارع المدينة المنورة، وحسب المواعيد التي تناسبهم. 

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وتأتي خدمة "استلمها بنفسك" من كارفور استجابة للطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت في ظل تداعيات جائحة  "كوفيد-19"، ما يتيح للعملاء اختيار المنتجات التي يحتاجونها عبر الإنترنت وإتمام طلبيتهم بتحديد الفرع  الذي يرغبون باستلامها منه، والموعد الزمني المناسب لهم.

 

وستتم تعبئة وتغليف المنتجات بعناية، وحفظها في برادات عند الضرورة، لحين استلامها من النقاط المخصصة لذلك في الفروع  المشاركة في خدمة "استلمها بنفسك".


وتتوفر هذه الخدمة الجديدة مجاناً لدى فرع كارفور هايبرماركت في شارع المدينة المنورة،وستقوم كارفور بإضافة خدمة "استلمها بنفسك" بشكلٍ تدريجي في المزيد من فروع الهايبرماركت والسوبرماركت خلال الأسابيع المقبلة.


وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، يبحث العملاء عن طرق جديدة وخيارات إضافية تضيف المزيد من الراحة إلى تجربة التسوق الخاصة بهم.

 

وبدورنا كرواد في قطاع التجزئة على مستوى المنطقة، بادرنا بالاستجابة لتطلعاتهم من خلال إطلاق خدمة "استلمها بنفسك" الجديدة، لتوفير تجربة تسوق واستلام آمنة وسريعة وفق المواعيد التي تناسبهم".


وأضاف حداد: "نلتزم في "ماجد الفطيم للتجزئة"، بما في ذلك كارفور، بتزويد عملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها بأحدث الخدمات والابتكارات الجديدة للتسوق، والتي تتكيف مع ظروفهم المتغيرة، كالتباعد الاجتماعي على سبيل المثال.

 

لذلك تشكل خدمة "استلمها بنفسك" مثالاً حياً على اعتماد مقاربتنا التشغيلية على التفكير الإبداعي، ودليلاً واضحاً على تطور عروضنا الرقمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والعملاء".

 




 

 


 

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