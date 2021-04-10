السبت 10-04-2021
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السبت، 10-04-2021 11:09 ص

لا مزيد من الانتظار

كارفور تطلق خدمة "امسح وانطلق" عبر الهواتف الذكية

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الوكيل الاخباري - أطلقت"كارفور"،التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، خدمة "امسح وانطلق" عبر الهواتف الذكية، ويستطيع العملاء عن طريق هذه الخدمة الجديدة استخدام هواتفهم الذكية لمسح وتعبئة ودفع ثمن مشترياتهم ومغادرة الفرع بأنفسهم.

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وتتيح خدمة "امسح وانطلق" من كارفور للعملاء مسح رموز الباركود الموجودة على المنتجات التي يرغبون بشرائها، قبلالتوجه إلى نقاط الدفع المخصصة لهذه الخدمة، وتسديد الفاتورة – باستخدام البطاقات المصرفية – في غضون دقائق معدودة. وبإمكان العملاء الذين يستخدمون "امسح وانطلق" تفادي طوابير الانتظار، والاستمتاع برحلة تسوق خالية تماماً من التلامس.


وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "نسعى دوماً في كارفور إلى تحقيق تجربة تسوق مميزة وفريدة لجميع عملائنا، وانطلاقاً من ادراكنا للوضع الراهن والضرورة المُلحة للتقليل من التجمعات والازدحام في ظل جائحة كوفيد- 19 تم إطلاق خدمة (امسح وانطلق) وهي خدمة تسوق آمنه لاتحتاج إلا إلى تحميل تطبيق ماف كارفور على الهواتف الذكية ومسح المشتريات من خلال التطبيق والدفع كذلك دون الحاجة للوقوف والانتظار للدفع".


تتوفر خدمة "امسح وانطلق" الآن في فرع كارفور الكائن في "سيتي مول"،ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمة في فروع إضافية قبل نهاية العام.


للاستفادة من خدمة "امسح وانطلق"، بإمكان المستخدمين تحميل تطبيق كارفور (MAF Carrefour App) على أجهزة آيفون أو أندرويد والتسجيل في برنامج "ماي كلوب" – برنامج المكافآت المميز من كارفور – ليستطيع العملاء بعد ذلك استخدام ميزة "امسح وانطلق" بسهولة من داخل التطبيق، حيث يمكنهم مسح المنتجات التي يرغبون بشرائها داخل الفرع أثناء تسوقهم وتسديد قيمة فاتورتهم مباشرةً عبر هذه الخدمة.

 

بعد ذلك، يتوجه العملاء إلى صندوق المخرج المخصص لخدمة "امسح وانطلق"، لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR) وإكمال هذه العملية.


للمزيد من المعلومات حول خدمة "امسح وانطلق"، يرجى زيارة موقع كارفور الإلكتروني: www.carrefourjordan.com

 




 

 


 

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