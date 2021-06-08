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الثلاثاء، 08-06-2021 09:31 ص

بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية

كارفور تعلن انتهاءالمرحلة الأولى من تطعيم فريق عملها ضد فيروس كوفيد-19

Carrefour Jordan Employees Vaccination Campagin


الوكيل الاخباري - أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن انتهاء المرحلة الأولى من تطعيم فريق عملها ضد فيروس كوفيد-19 بنجاح، والتي تلقى خلالها الموظفين مع عائلاتهم الجرعة الأولى من اللقاح، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية.
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وأعربت كارفور الأردن، عن خالص تقديرها للجهود الاستثنائية التي بذلتها ولا تزال الوزارة في تنظيم حملة التطعيم، متوجهة بجزيل الشكر لوزير الصحة، الأستاذ الدكتور فراس الهواري، والأمين العام لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، وفريق عمل الوزارة لما قدموه من تسهيلات ساهمت في توفير اللقاح لكافة الموظفين في كارفور، لا سيما الذين يتعاملون بشكلٍ مباشر مع الزبائن، حيث سيمنحهم اللقاح الطمأنينة والثقة لمواصلة مهامهم في خدمة المجتمع وتأمين احتياجاته.

وأكدت كارفور على أن توفير بيئة صحية وآمنة تضمن سلامة وصحة كل من الموظفين والزبائن على حدٍ سواء، تأتي على رأس أولوياتها، وبأنها تواصل اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تضمن تجربة تسوق آمنة وصحية للجميع في كافة الظروف والأوقات.

 




 

 


 

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