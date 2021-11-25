كارفور تعلن عن أبرز سبعة عروض مميزة خلال حملة جمعة كارفور

خصومات على سبع فئات من المنتجات ضمن عروض "جمعة كارفور" وتشمل شاشات التلفاز والأجهزة المحمولة والمقالي الهوائية وأجهزة التدفئة وأجهزة صنع القهوة والغسالات و المكانس الكهربائية وإكسسوارات السيارات والألبسة والبياضات



الوكيل الاخباري - كشفت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن أبرز سبعة عروض، إلى جانب عروضها الحصرية وتلك التي تتوفر لمدة محدودة خلال حملتها التي أطلقتها "جمعة كارفور".

وبإمكان عملاء كارفور من الآن وحتى 5 ديسمبر، الاستفادة من الفرص المتاحة للتوفير عبر الانترنت وداخل فروع كارفور، والاستمتاع بعروض لا مثيل لها والتي تشمل فئات ومنتجات متعددة، حيث تشمل أفضل سبعة عروض مميزة ومذهلة حالياً التالي:



1-تُعتبر أجهزة التلفاز والشاشات الفئة الأكثر رواجاً، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات تصل إلى 30% على مجموعة من السلع مثل الشاشات الذكية.



2-منتجات العدد اليدوية وإكسسوارات السيارات المفضلة من قبل الكثيرين، ستتوفر بسعر مخفض بنسبة تصل إلى 50%.





3-حرصت العديد من العلامات التجارية المفضلة عند الكثير من الناس مثل سامسونج وإل جي، أن تشارك في عروض "جمعة كارفور"، وبات الآن بإمكان أي شخص الحصول على مجموعة من المنتجات من هذه العلامات التجارية مثل الأجهزة المحمولة والغسالات مع خصومات تصل إلى50%.



4-انطلاقاً من عمليات رصد ومراقبة ودراسة سلوكيات المتسوقين، أدركت كارفور أن الشاشات والمقالي الهوائية والغسالات والمكانس والهواتف الذكية تلقى رواجاً واسع النطاق بين المتسوقين. وبناءً على ذلك ستتوفر هذه المنتجات بأسعار وعروض مخفضة بنسبة 50%.



5-يمكن الاستفادة من التخفيضات التي ستطال مجموعة من السلع من قسم الألبسة والأحذية والحقائب، والتي تصل إلى نسبة 50%.



6-تتميز كارفور بتقديم عروض سريعة وفورية، لذا يجب على عملاء كارفور متابعة هذه العروض للاستفادة من هذه التخفيضات على الأدوات المنزلية، حيث يمكنهم الحصول على الطناجر وأطقم السفرة مع خصم يصل إلى 50%.



7-تتيح حملة "جمعة كارفور" لجميع الناس الحصول على ما يريدونه، لذا فإن أجهزة صنع القهوة ستتوفر بأسعار مخفضة تصل إلى30%.



وقامت كارفور، خلال الفترة المحددة لحملة "جمعة كارفور"، باختيار الفئات المهمة بعناية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام العملاء للوصول إلى المنتجات المفضلة لديهم والتي تعتبر أساسية وضرورية. ويمكن لأي شخص الاستفادة من الخصومات والعروض، حيث تواصل كارفور في تقديم تجربة تسوق مريحة تعتمد على التكنولوجيا من خلال متجرها الإلكتروني https://www.carrefourjordan.com/وتطبيق كارفور MAF Carrefour للهواتف المحمولة.

كما تقدم كارفور على امتداد شهرٍ كامل من الفترة الممتدة من 1 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، خدمة التوصيل المجانية لجميع العملاء اللذين يقومون بحجز طلباتهم عبر الانترنت. وإضافة إلى ذلك، توفر كارفور الأردن بالتعاون مع العديد من البنوك مثل البنك العربي، البنك العربي الاسلامي، بنك الاتحاد، بنك الاسكان وغيرها، خيارات الدفع الميسر التي تتيح الفرصة لجميع عملائها بالشراء والتقسيط من دون فوائد وبمدة أقصاها 36 شهراً .



كل عام، ينصب تركيز كارفور، على تحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية من خلال كل تجربة تسوق، عبر توفير إمكانية الوصول إلى أفضل المنتجات عالية الجودة. وتحرص كارفور على فهم عملائها وليس ذلك فحسب، بل تحرص على ضمان مساعدتهم لتحقيق التوفير قدر الإمكان، من دون المساومة على أعلى معايير الجودة التي ينتظرها المتسوقون من كارفور.

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