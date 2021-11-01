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الإثنين، 01-11-2021 11:00 ص

كارفور تقدّم خصومات لا مثيل لها خلال حملة 'جمعة كارفور' في الأردن

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الوكيل الاخباري - أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة"ماجد الفطيم" في الأردن، عن تقديم أسعار لا منافس لها على السلع الأكثر رواجاً، وذلك خلال عروض حملة "جمعة كارفور" التي تمتد من 1 تشرين الثاني وحتى 5 كانون الأول.

وعلى امتداد خمسة أسابيع من تجارب التسوق والعروض المميزة، تتيح حملة "جمعة كارفور" الفرصة أمام العملاء للحصول على مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة وعروض استثنائية.

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وتتضمن هذه العروض تنزيلات تصل حتى 50%، إلى جانب تنزيلات أسبوعية ضخمة على عدد من العلامات التجارية مثل سامسونج، وبيكو، وجي غارد، وإال جي، ونستله، وبي إن جي، ويونيليفر، وزمزم، بالإضافة إلى خصومات متعددة على الكثير من فئات المنتجات التي تشمل البقالة، والأجهزة الإلكترونية، والمعدات المنزلية، ومنتجات الصحة والجمال.

وتتوفّر عروض "جمعة كارفور" عبر الإنترنت وداخل فروع كارفور في "الأردن"، كما تقدم كارفور خدمة التوصيل المجاني في كافة فروعها الموزعة في أرجاء (الأردن) وذلك حتى5 كانون الأول، لتحقيق المزيد من الراحة لعملائها.

ويمكن لعملاء كارفور التسوق عبر الموقع الإلكتروني carrefourjordan.com ، أو من خلال تطبيق كارفورMAF Carrefour، والاستمتاع بعروض لا منافس لها خلال "جمعة كارفور" المتواصلة حتى 5 كانون الأول.

 




 

 


 

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