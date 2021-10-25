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الإثنين، 25-10-2021 11:33 ص

كارفور تقدّم عروضاً وخصومات واسعة في 'جمعة كارفور'

Carrefour Jordan Friday Unbeatable Offers


الوكيل الاخباري - أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن اقتراب انطلاق حملتها السنوية الضخمة للتسوق؛ "جمعة كارفور".

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وعلى إثر النجاح الكبير الذي تشهده هذه الحملة سنوياً، قررت كارفور زيادة مدّتها هذا العام من شهر واحد إلى خمسة أسابيع تمتد من 1 تشرين الثاني إلى 5 كانون الأول 2021، كي تتيح للجميع الاستفادة من هذه الحملة المميزة.

ويستطيع عملاء كارفور خلال "جمعة كارفور" الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة وعروض استثنائية، تتضمن تنزيلات تصل حتى 50%، إلى جانب تنزيلات أسبوعية ضخمة على منتجات عدد من العلامات التجارية مثل سامسونج إلكترونيكس، وبيكو، وجغارد، وإل جي إلكترونيكس، ونستله، وبي إن جي، ويونيليفر، وزمزم، إلى جانب تنزيلات أخرى على الكثير من فئات المنتجات، تشمل البقالة والأجهزة الإلكترونية والمعدات المنزلية ومنتجات الصحة والجمال.

وتتوفّر عروض "جمعة كارفور" للعملاء الذين يختارون التسوّق عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.carrefourjordan.com، أوباستخدام تطبيق كارفور (MAF Carrefour)، إلى جانب التسوق من مختلف فروع كارفور في الأردن.

كذلك، تسهّل كارفور تجربة التسوق على عملائها، من خلال عدد من الخدمات الاستثنائية مثل: خدمة توصيل العربة، وخدمة امسح وانطلق، إلى جانب خيارات الدفع المريحة عبر أي من البنوك التالية: البنك العربي، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وبنك الاتحاد، وبنك الإسكان، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك القاهرة عمان.

وتؤكد هذه الحملة على التزام كارفور الدائم بتوفير قيمة استثنائية لعملائها، من خلال عروض لا منافس لها، ليستمتع عملاؤها بتسوّق مريح بلا عجلة وبأسعار ممتازة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة لمختلف المنتجات المرغوبة خلال موسم الأعياد المقبل.

وللاطلاع على أفضل العروض خلال "جمعة كارفور"، يرجى زيارة الموقعالإلكتروني ومتابعة كارفور الأردن على فيسبوك وإنستغرام.  

 

 

 




 

 


 

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