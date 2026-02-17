الثلاثاء 2026-02-17 02:46 م

كانيون AT4X بطل رالي وادي القمر

جانب من التتويج
 
الوكيل الإخباري- اختتم فريق أبو خضر للسيارات مشاركته في نسخة 2026 من رالي وادي القمر للملاحة بإنجازٍ لافت، بعد تتويجه بالمركز الأول في فئة PT4 على متن الوحش جي إم سي كانيون AT4X، في فوزٍ يعكس القدرات الاستثنائية للسيارة ويعزز حضورها كإحدى أقوى المركبات المصممة لمواجهة لأقوى التحديات والقيادة في البيئات الصحراوية القاسية.

وشهد الرالي منافسة قوية ومراحل متنوعة التضاريس بين الكثبان الرملية والمسارات الصخرية، حيث أثبتت جي إم سي كانيون AT4X جاهزيتها العالية بفضل أنظمة التعليق المتطورة، وقوة الأداء، وقدرتها الكبيرة على الثبات والتحكم، ما منح الفريق ثقة أكبر في التعامل مع مختلف التحديات طوال أيام المنافسة.

وقاد الفريق السائق إبراهيم غُنّة جوق والملاح موسى الحزينة، اللذان قدّما أداءً مميزًا اتسم بالانسجام والدقة في الملاحة، ليتمكنا من تحقيق نتائج متقدمة في المراحل المختلفة وصولًا إلى منصة التتويج. وقد عكس هذا الإنجاز روح التحدي والطموح لدى الفريق، إلى جانب اعتماده على إمكانيات جي إم سي كانيون AT4X المصممة خصيصًا لعشاق المغامرات والطرق الوعرة.

ويؤكد هذا الفوز التزام أبو خضر للسيارات بدعم رياضة المحركات والمشاركة في الفعاليات المحلية، إلى جانب إبراز قدرات مركبات جي إم سي العملية والحقيقية على أرض الواقع، حيث لا تقتصر قوة الأداء على المواصفات النظرية فحسب، بل تتجسد في أصعب ظروف القيادة.

