كانيون AT4X بطل رالي وادي القمر

وشهد الرالي منافسة قوية ومراحل متنوعة التضاريس بين الكثبان الرملية والمسارات الصخرية، حيث أثبتت جي إم سي كانيون AT4X جاهزيتها العالية بفضل أنظمة التعليق المتطورة، وقوة الأداء، وقدرتها الكبيرة على الثبات والتحكم، ما منح الفريق ثقة أكبر في التعامل مع مختلف التحديات طوال أيام المنافسة.
وقاد الفريق السائق إبراهيم غُنّة جوق والملاح موسى الحزينة، اللذان قدّما أداءً مميزًا اتسم بالانسجام والدقة في الملاحة، ليتمكنا من تحقيق نتائج متقدمة في المراحل المختلفة وصولًا إلى منصة التتويج. وقد عكس هذا الإنجاز روح التحدي والطموح لدى الفريق، إلى جانب اعتماده على إمكانيات جي إم سي كانيون AT4X المصممة خصيصًا لعشاق المغامرات والطرق الوعرة.
ويؤكد هذا الفوز التزام أبو خضر للسيارات بدعم رياضة المحركات والمشاركة في الفعاليات المحلية، إلى جانب إبراز قدرات مركبات جي إم سي العملية والحقيقية على أرض الواقع، حيث لا تقتصر قوة الأداء على المواصفات النظرية فحسب، بل تتجسد في أصعب ظروف القيادة.
