كريب الخضار على طريقة الشيف علا طاشمان

الوكيل الإخباري

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- الشيف علا طاشمان وجه أردني سطع نجمه على قنوات التواصل الإجتماعي خصوصاً في فترة الكورونا، حيث أصبحت قناتها ’أطيب الوصفات‘ ملجأ لكل من اضطر أن يدخل المبطخ؛ سواء كان الرجل المغترب الذي علق بعيداً عن أهله، أوالفتيات اللاتي دفعهن الملل لإستحضار مواهب جديدة أو حتى الأمهات اللاتي أردن تجديد سفرهن المليئة بحنانهن.بالتأكيد الشيف علا لم تكن مبتكرة الوصفات الوحيدة على الشبكة العنكبوتية إلا أنها استطاعت أن تصنع لنفسها منهجاً واضحاً حتى تتسللت بطبيعتها إلى قلوب متابعيها وتركت بصمتها الخاصة التي تتسم ببساطة المكونات ومقادير دقيقة أخذة بعين الإعتبار توفر المواد بسهولة فتقول: "سر وصفاتي أنها من مكونات أساسية تجدها في أي مطبخ لا تحتاج لأن تبعد عن بقالة الحي الذي تقطنه لتجد المواد، تركيزي الأهم هو على إعطاء المقادير بوضوح حتى تكون النتيجة مطابقة تماماً لما أعدّه".بلهجتها الأردنية المميزة نشرت الشيف علا ما يتجاوز الستمائة وصفة على قناتها والتي تتواصل من خلالها مع أكثر من أربعة ملايين متابع من الأردن ودول عربية أخرى، وعندما سألناها عن أكثر وصفة تم التفاعل عليها أجابت بضحكتها العذبة المعهودة: "لم أكن أتوقع أن تكون أسهل وصفاتي هي ما حصلت على أكثر من عشرة ملايين مشاهدة ألا وهي وصفة "كريب الخضار" حيث تم التفاعل عليها بطريقة كبيرة خصوصاً من أخواتنا في دول الخليج العربي اللاتي علّقن على أن هذه الوصفة أصبحت خيارهن الأول كلما أردن أن يحضّرن عشاء سهل لذيذ. مثل هذه التعليقات هي الدافع لي في الإستمرار لتقديم وصفات جديدة على صفحتي."تشاركنا الشيف علا طاشمان اليوم وصفة الكريب مكتوبة لقرائنا الأعزاء.المكونات وكما وعدتنا الشيف علا هي مما هو متاح في المطبخ:اربع بيضاتكوبان من الحليب السائل (او بديلها كاستين ماء+أربع ملاعق كبيرة حليب بودرة)كوب ونصف طحين مع ملعقة صغيرة من ملحنصف كوب من الخضروات التالية المقطعة ناعماً: (بقدونس، فلفل رومي اخضر، فلفل رومي احمر، نصف كوب بصل أو بصل أخضر) يمكن اضافة أي نوع خضار و ممكن أضافة فلفل حار لمن يرغبالبهارات: ( نصف ملعقة صغيرة زنجبيل، ملعقة كبيرة بابريكا، ثوم بودره، ملح و فلفل اسود حسب الرغبة)كوب جبنة مبشورة (موزاريلا، تشدر، أو أي نوع متاح)زيت أو زبدة لقلي الكريبالطريقة:في وعاء نخلط البيض مع الخضروات المقطعة ونضيف عليهم البهارات والملح والفلفل الأسود.في وعاء آخر نخلط الحليب مع الطحين والملح، يخلط جيداً حتى نحصل على خليط أبيض سلس، نضيف خليط الخضروات إلى الخليط الأبيض ونعاود خلطهم حتى يتجانسوا معاً، ثم نترك خليط الكريب جانباً لخمسة دقائق حتى يرتاح.نسخن مقلاة غير لاصقة وندهنها قليلاً بالزيت أو بالزبدة، عندما تسخن نضيف مغرفة لمغرفتين من خليط الكريب حسب حجم المقلاة (من المهم مراعاة عدم ملئ المقلاة حتى يسهل قلبها).عندما ينشف الوجه قليلاً نقلب الكريب للجهة الأخرى ثم نضع الجبنة على الوجه وعندما تبدأ بالذوبان نطوي الكريب ونحمره من الجهتين حتى يصبح ذهبي اللون.نكرر العملية حتى تنتهي عجينة الكريب.بضع نصائح من الشيف علا حتى نحصل على نتيجة كاملة:يجب اعادة دهن المقلاة بالزيت أو الزبدة قبل وضع عجينة الكريب في كل مرة.من المهم أن تبدأ الطهي على نار عالية من ثم تخفف النار في وسط الطهي.صب مقدار مناسب من العجينة على المقلاة و امتدادها بشكل دائري لتشكيل الكريب.