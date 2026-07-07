كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع كيا الأردن

الوكيل الإخباري- وقّعت شركة كريف الأردن اتفاقية تقديم خدمة الاستعلام الائتماني مع الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، في خطوة تعكس التوسع الاستراتيجي لكريف نحو قطاع المركبات التي تقوم بعمليات تمويل داخلي لعملائها.

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ووقع الاتفاقية مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، ومدير عام الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن وسيم الأقرع، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الاعتماد على المعلومات الائتمانية في دعم القرارات التمويلية وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي.



وبموجب الاتفاقية، تنضم الشركة الوطنية العربية للسيارات إلى منظومة كريف الأردن، لتصبح من ضمن وكلاء السيارات في المملكة الذين يعتمدون خدمات الاستعلام الائتماني في دعم قرارات التمويل وإدارة المخاطر.



وتأتي الاتفاقية لتعزز حضور شركة كريف الأردن في قطاع الائتمان التجاري، وتوسّع نطاق خدماتها لتشمل شركات تجارة المركبات التي تقوم بعمليات تمويل داخلي لعملائها، بما يدعم كفاءة القرارات الائتمانية وإدارة المخاطر لديها.



وقال مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي إن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الشركة للتوسع في خدمة قطاعات اقتصادية متنوعة، بما يسهم في تعزيز منظومة الائتمان التجاري، ويعكس اثرا ايجابيا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.



ومن جانبه، قال مدير عام الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن وسيم الأقرع، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تطوير عمليات التمويل الداخلي لدى الشركة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرارات التمويلية، ورفع مستوى تقييم العملاء، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات وجودة الخدمات المقدمة.



وأضاف أن الاعتماد على المعلومات الائتمانية أصبح اليوم أحد المرتكزات الأساسية في إدارة المخاطر واتخاذ القرارات، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تدعم توجه الشركة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق نمو مستدام في أعماله.



وتؤكد هذه الشراكة حرص شركة كيا على تطوير منظومة التمويل الداخلي التي تقدمها لعملائها، من خلال الاستفادة من المعلومات والبيانات الائتمانية في دعم اتخاذ القرارات التمويلية بما يواكب أفضل الممارسات المعتمدة في قطاع السيارات.



