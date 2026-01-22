كريف الأردن توقّع اتفاقية خدمات الاستعلام الائتماني مع الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي - عضو مجموعة المتخصصة للتأجير

04:28 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كريف الأردن للمعلومات الائتمانية عن توقيع اتفاقية تقديم خدمات الاستعلام الائتماني مع الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي، المرخّصة من البنك المركزي الأردني، والمملوكة والتابعة للشركة المتخصصة للتأجير التمويلي - عضو مجموعة بنك الإسكان. اضافة اعلان





ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي رعد أبو رصاع، وذلك بحضور مدير عام الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي مروان أبو يوسف، وإلى جانبه عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من الجانبين.



وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز كفاءة الاستعلام الائتماني للشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي، وبالتالي تعزيز إدارة المخاطر ودعم القرارات الائتمانية لديها، وتمكينها من تطوير منتجات وخدمات مالية إسلامية متكاملة ومبتكرة وأكثر مرونة واستدامة، ما يتيح لها تعزيز انطلاقتها النوعية وحصتها السوقية، كما ينعكس على قطاع التمويل الإسلامي، بالاستفادة من جودة قواعد بيانات "كريف الأردن"، ومن المظلة المؤسسية والخبرة التشغيلية والموارد التي توفرها المتخصصة للتأجير التمويلي.



وقال الدكتور عامودي إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية كريف الأردن الهادفة إلى توسيع شبكة خدماتها لتشمل شركات التمويل العاملة في المملكة، وتمكينها من الوصول إلى بيانات ائتمانية دقيقة وموثوقة، بما ينسجم مع أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ويسهم في تعزيز متانة القطاع المالي ورفع كفاءة قرارات التمويل.



ومن جانبه، قال أبو رصاع إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام المتخصصة للتمويل الإسلامي بتطوير أدوات التقييم الائتماني وتعزيز منظومة إدارة المخاطر ورفع جودة محفظة التمويل، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب تطورات الأسواق المالية والمصرفية، كما يلبّي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وهو ما يساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي.

