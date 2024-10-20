كريم إكسبرس "Careem Express" تقدم خدمة توصيل العينات المخبرية الطبية الوحيدة في الأردن

وتعتبر خدمة كريم إكسبرس "Careem Express" الذراع اللوجستي لشركة كريم والذي يوفر خدمة التوصيل للشركات، و تلبي مئات الشركاء من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية في المنطقة. وتعتبر الخدمة الوحيدة التي تقدم حلول توصيل سريعة عند الطلب في نفس اليوم أو اليوم التالي.
ويمكن إرسال العينات المخبرية بشكل فوري باستخدام عبوات خاصة للمواد البيولوجية الحساسة التي توفرها المختبرات مع ضمان التقييد بالمعايير الطبية والحفاظ على سلامة العينات ومنع التلوث طوال عملية النقل.
وتوفر كريم إكسبرس "Careem Express" أسطولاً مخصصاً لنقل العينات المخبرية بشكل دوري أو عند الطلب لتلبية مختلف احتياجات نقل العينات، مما يوفر المرونة والسهولة.
وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "نفخر بكوننا الشركة الوحيدة في الأردن التي تقدم هذه الخدمة الحيوية. فنحن نسعى لتحسين عملية نقل العينات الطبية من خلال شراكتنا مع رواد في القطاع مثل بيولاب ويونيلاب، وقريباً أيضاً مع أبرز المختبرات في المملكة. وستعزز هذه الخدمة كفاءة قطاع الرعاية الصحية وتضمن التزام المختبرات بأعلى معايير التعامل مع العينات ونقلها".
يُعد الأردن رائداً في مجال الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، حيث تم تصنيفه كوجهة العلاج الأولى في الشرق الأوسط والخامسة عالمياً، ويجذب أكثر من 250,000 سائح طبي سنوياً. ومع ازدياد الطلب على الخدمات الطبية المتقدمة، يعتبر ضمان الحلول للرعاية الصحية الفعالة أمراً ضرورياً. وتقوم كريم بتسهيل حياة الناس من خلال تسهيل الوصول إلى جميع القطاعات والمساهمة في تحسين الرعاية الصحية بشكل عام في الأردن.
ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في الأردن ووفرت عشرات آلاف فرص زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء والشركات بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء.
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