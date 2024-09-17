كريم إكسبرس "Careem Express" خدمة التوصيل الوحيدة عند الطلب للشركات في الأردن

الوكيل الإخباري- تتوسع كريم إكسبرس "Careem Express"، منصة الخدمات اللوجستية للشركات ضمن كريم، التطبيق الرائد المتعدد الخدمات في الأردن، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل الموثوقة والفعّالة. وتركز كريم إكسبرس "Careem Express" على الموثوقية والتوصيل السريع عند الطلب والتتبع الفوري بالإضافة الى الدعم المخصص للشركات وخيارات الدفع المرنة.

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وتعتبر كريم إكسبرس "Careem Express" الخدمة الوحيدة في المنطقة التي توفر خدمة توصيل طلبات الشركات عند الطلب. وتلبي مئات الشركاء من مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية وذلك في الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويعتمد هذا النظام على شبكة من آلاف الكباتن بالاضافة الى تقنيات متقدمة لإتمام الطلبات وتتبعها.

ويمكن للشركات والعملاء تتبع الطرود والطلبات والاستفادة من خيارات الدفع المرنة عبر كريم إكسبرس "Careem Express", ويتم التعامل مع طلبات التوصيل بكفاءة وبشكل مباشر مع كريم مما يسهل تدفق الطلبات إما تلقائيًا أو عبر بوابة "كريم إكسبرس" السهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر فريق خدمة العملاء في كريم لتقديم الدعم عند الحاجة، مما يضمن استفادة الشركات من خدمات توصيل مخصصة لهم تتناسب مع احتياجاتهم وجدولهم الزمني، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.



وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "تعتبر الخدمات اللوجستية الفعّالة ركيزة أساسية لكريم كمنصة رقمية. فإن تركيزنا كبير على أسطول كباتن كريم والتقنيات المتقدمة التي نستخدمها بالاضافة الى الدعم المتواصل الذي نقدمه لعملائنا على مدار الساعة، وذلك لتوفير حلول توصيل سريعة وموثوقة ومرنة للشركات. وقد أثبتت تجربة كريم بوكس "Careem BOX" نجاحها في تلبية احتياجات العملاء من حيث التوصيل عند الطلب، ولهذا نقوم بتوسيع هذه الخدمة للشركات من خلال كريم إكسبرس "Careem Express"، الذي يعتمد على أسطول مخصص ومدرب للتعامل مع جميع المتطلبات اللوجستية بأعلى جودة. نحن ملتزمون بشكل دائم بدعم السوق المحلي من خلال خدمات مبتكرة تسهل الحياة اليومية للناس كما أننا ملتزمون أيضاً بتوفير فرص زيادة دخل لكباتن كريم من خلال خدماتنا المتنوعة."



ويشهد السوق الأردني تحولًا سريعًا، حيث يتم التركيز بشكل ملحوظ على الراحة والسرعة في كافة الخدمات. تتميز خدمة كريم إكسبرس "Careem Express" بتقديم خدمات توصيل حسب الطلب عالية الجودة، مدعومة بخاصيات تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك الاتصال السلس بنقاط البيع، مما يساهم في تبسيط وتحسين عملية التوصيل للشركات بأسعار معقولة.