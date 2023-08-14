الإثنين 14-08-2023
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الإثنين، 14-08-2023 09:46 م

كريم الأردن تتعاون مع شركائها المحليين لدعم الكباتن خلال موجة الحر القاسية

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الوكيل الإخباري - مع استمرار موجة الحر التي تجتاح أرجاء الأردن وارتفاع درجات الحرارة، تتخذ كريم إجراءات استباقية لضمان راحة كباتنها من خلال التعاون مع شركاء محليين مختلفين مثل قهوة بلاك وكيوي وكوفي فاكتوري. وخلال هذه الموجة الحارة، يقوم شركاء كريم بتقديم مشروبات باردة مجانية لجميع كباتنها، لتزويدهم بالطاقة اللازمة للتصدي للحرارة المرتفعة أثناء القيادة.اضافة اعلان


ومن أجل تقديم مزيد من وسائل الراحة للكباتن، تقوم كريم أيضًا بتزويد مراكز العمليات الخاصة بها بكميات وفيرة من المياه والعصائر الباردة، بهدف توفير الراحة والنشاط للكباتن أثناء ساعات عملهم. وتأتي هذه المبادرة كمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي من خلال الاستمرار في توفير الراحة لعملاء كريم وتسهيل حياة الناس في ظل ظروف الطقس الحارة.

 




 

 


 

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