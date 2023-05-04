كريم الأردن توقع اتفاقية مع أتوهب

الوكيل الإخباري - وقعت كريم في الأردن اتفاقية مع أتوهب, أكبر مركز صيانة معتمد لشركة بوش في الأردن، لتوفير خدمات صيانة السيارات الشاملة لجميع كباتن كريم. وستوفر أتوهب جميع خدمات الصيانة الشاملة من ميكانيك و كهرباء وقطع الغيار باإلضافة الى خدمات الميزان والصيانة الدورية والمعقدة.



وكجزء من الاتفاقية، ستقدم أتوهب لكباتن كريم ميزات تشمل خصم %10على قطع الغيار و خصم %15 على أجور الصيانة و خصم %20 على اجور البودي والدهان و خصم خاص %20 على عقود الصيانة بأنواعها.

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وستوفر أوتوهاب أيضًا خدمة تغيير الزيت لكباتن كريم بسعر 27 دينار فقط.



وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، على هذا الشراكة: "يسعدنا التعاون مع أتوهب لتوفير أفضل خدمات صيانة السيارات لكباتن كريم.

ومن المعروف أن أتوهب توفر خدمات صيانة السيارات مع أكثر من 30 علامة تجارية عالمية حصرية وهي أكبر مركز صيانة معتمد من شركة بوش الالمانية. كباتن كريم هم العمود الفقري لعملنا في قطاع النقل، ونحن ملتزمون من خلال هذه الشراكة بتوفير خصومات وعروض مميزة لهم، مما يحافظ عى سلامة السيارات وبالتالي يوفر أفضل تجربة لعملائنا"



وتعد شراكة كريم مع أتوهب جزءًا من برنامج الولاء الخاص بـكباتن كريم والذي يشمل التأمين الصحي للكابتين وأفراد عائلته، بالاضافة الى العديد من العروض والخصومات من المطاعم والمواد التموينية والمحلات الترفيهية والادوات المنزلية والكهربائية.



انطلقت "كريم" في الأردن عام 2016، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء.

وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.