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الأربعاء، 04-10-2023 11:40 ص

كريم تحتفل بأول "مهرجان قيم" في الأردن!

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الوكيل الإخباري - احتفلت كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، بمهرجان القيم الذي يعتبر الأول من نوعه في الاردن، وذلك كجزء من مبادرة شاملة إقليمية لكريم.

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وكان هذا الحدث أكثر من مجرد احتفال، فقد شكل تذكيرًا حيويًا بالتزام الشركة الدائم بقيمها الأساسية منذ انطلاقتها في عام 2012. 

 

وكان الاحتفال يعج بالأنشطة الترفيهية والضيوف المميزين والجوائز المختلفة، ويمثل الاحتفال أيضًا يومًا من الوحدة والتأمل والالتزام بالمبادئ القوية التي تقود رحلة نجاح كريم بشكل مستمر.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: يعكس "مهرجان القيم" في الاردن كل ما يميز كريم فنحن أكثر من مجرد زملاء؛ نحن مُلاك متحدين بشكل مستمر ويلعب كل منا دورًا حيويًا في دفع أهداف كريم قدمًا.

 

ويعتبر هذا اليوم تذكير بأن قيمنا الأساسية ليست مجرد كلمات فقط، بل هي أفعال نعيشها بشكل يومي، توجهنا نحو تمكين منطقتنا وتحقيق إمكاناتها الهائلة".

ويجدر بالذكر لأن كريم بدأت برغبة في بناء شيء كبير وهادف؛ شيء يساعد الناس في منطقتنا ويلهم الآخرين.

 

واليوم، نفتخر بأن نقول أن هذه هي قيم كريم:
1. مُلّاك، لا موظفون
2. نجاح بلا حدود
3. كل تجربة تصنع فارقاً
4. ملتزمون بالتطور معاً
5. نلتزم بمسؤولية حقيقية تجاه مجتمعاتنا
6. نسعى لبناء مؤسسة مستدامة

 




 




 

 


 

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