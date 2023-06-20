الثلاثاء 20-06-2023
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الثلاثاء، 20-06-2023 12:51 م

"كريم" تحتفل بافتتاح مكاتبها الجديدة

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الوكيل الإخباري - تحت رعاية معالي السيد أحمد هناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احتفلت كريم بافتتاح مكاتبها الجديدة في الأردن بوجود مجموعة من مدراء كريم من مختلف المدن المتواجدة فيها.

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وناقش الطرفين استراتيجيات التعاون بين الحكومة و شركة كريم لتعزيز قطاع التكنولوجيا في الأردن.

وتمحورت المحادثات حول تحسين البنية التحتية الرقمية وتطوير التكنولوجيا في البلاد، حيث كان للحاضرين العديد من الأفكار والرؤى حول تعزيز بيئة الأعمال التكنولوجية والابتكار في القطاع. وهدفت هذه الجهود المشتركة إلى دعم الشباب الواعد وتوفير فرص عمل مستدامة في مجال التكنولوجيا والهندسة المعلوماتية، بالاضافة الى الاستثمار في التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.

 

وتعهد الحاضرون بالعمل سويًا لتحسين البيئة التشاركية  بين القطاع الخاص والحكومي في مجال التكنولوجيا، بهدف بناء مستقبل مزدهر للأردن في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي.

 




 

 


 

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