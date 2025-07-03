كريم تحتفي بكابتن أظهر روح المسؤولية ونظّم حركة السير يدويًا في عمّان

ويعكس هذا التصرف التزام كباتن كريم بقيم الشركة الأساسية، وعلى رأسها "مسؤوليتنا تجاه مجتمعاتنا". إذ تؤمن كريم بأن الكباتن ليسوا فقط مستخدمي التطبيق، بل هم شركاء حقيقيون في خدمة المجتمع وتشجعهم دائمًا على اتخاذ المبادرات التي تساهم في تعزيز السلامة العامة والروح الإيجابية في المدن التي يعملون فيها.
وتواصل كريم تمكين الكباتن في الأردن والمنطقة من خلال تقديم فرص دخل مرنة ومستدامة. فمنذ انطلاقها في عام 2012، وفّرت كريم فرص عمل لأكثر من 3.5 مليون كابتن، وساهمت في تحسين مستوى المعيشة لآلاف الأسر.
تعمل كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة ضمن 10 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وتقدّم خدماتها المتنوعة التي تشمل النقل والتوصيل والمدفوعات، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى تبسيط حياة الناس.
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