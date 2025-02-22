كريم تستضيف معالي المهندس سامي سميرات

وخلال الزيارة، التقى معاليه بفريق الهندسة والتكنولوجيا في كريم، حيث اطلع على نهج الشركة في تطوير البرمجيات، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات. وسلّطت المناقشات الضوء على دور كريم في استقطاب أفضل المواهب محليًا وعالميًا، مما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا. ومن خلال دعم المواهب الشابة وتعزيز ثقافة التعلّم المستمر، تساهم الشركة في الحد من هجرة العقول وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على المستوى العالمي.
تعمل فرق هندسة كريم على تطوير التقنيات التي تدعم خدمات التطبيق الشامل (Super App) عبر المنطقة، بما في ذلك كريم رايدز وكريم فود، وغيرها من خدمات. كما تستقطب الشركة المواهب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم لشغل أدوار في الهندسة الأمامية والخلفية والكامل .
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