كريم تسجل زيادة بنسبة 32% في عدد الكباتن المسجلين في 2023

الوكيل الاخباري - لحوالي العقد من الزمان, لعبت كريم دورًا أساسيًا في تعزيز التمكين الإقتصادي في الأردن، حيث قدمت فرص زيادة دخل قيمة لكباتنها. وشهد تطبيق كريم المتعدد الخدمات زيادة بنسبة 32% في عدد الكباتن المسجلين ما بين عام 2022 و 2023.



ويعمل كباتن كريم على تسهيل حياة الناس عن طريق تقديم خدمات متنوعة للعملاء في عمّان وإربد والزرقاء، مساهمين في نمو الاقتصاد الأردني وتعزيز الابتكار. وقد يكسب بعض كباتن التوصيل في كريم حوالي 80 دينار أردني في اليوم. ويتم منح الكابتن المتميز والحاصل على تقييمات عالية فرصة لأن يصبح سوبر كابتن، وهو دورًا أساسيًا للحفاظ على معايير الجودة العالية بين الكباتن.



وصرّح كابتن التوصيل حسام، والمعروف أيضًا باسم أبو عبدالله، قائلاً: "شركة كريم بالنسبة لي هي أكثر من مجرد فرصة لزيادة دخلي، فقد كانت سند ودعم لي منذ انضمامي لها عام 2019، ففي كريم، يُقدَّر العمل الجاد، والاحترام بين الزملاء هو أمر مؤكد. لولا إنضمامي لكريم لما كنت قادراً على الوصول لما أنا عليه اليوم. لقد تحولت حياتي من شخص يكافح بشكل يومي لشخص يمتلك سيارة ومتمكن من توفير احتياجات عائلته اليومية ومن تدريس اولاده الأربعة، بعضهم في الجامعات والبعض الآخر في المدارس. كريم غيرت حياتي بطرق لم أكن أتوقعها أبدًا".



وقال الكابتن نظمي عقل، الذي يعمل كسوبر كابتن في كريم: "لقد مرت خمس سنوات على إنضمامي إلى كريم، ورغم حصولي على درجة في هندسة الكمبيوتر، وجدت عملي ككابتن أمرًا منطقياً أكثر اذ يمكنني كسب حوالي 80 دينار أردني في بعض الأيام. أشعر بارتباط عميق مع أهداف وقيم كريم, فانا اشعر بالتقدير الدائم لقاء عملي وأدائي وسلوكي، وأشعر كذلك بالإحترام والإنتماء وكأنني جزء من عائلة كبيرة. فقد قدمت لي كريم فرصاً للنمو والاستقرار، وإنه لشرف لي بأن اصبح الآن سوبر كابتن، بالأخص مع واجباتي الكبيرة اتجاه أولادي السبع. أنا اتطلع دائماً لما يخبئه المستقبل لي مع كريم".



وقالت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "في كريم التزامنا في خلق الفرص لجميع الأردنيين واضح وصريح. فكباتن كريم هم العمود الفقري لعملنا، ومن خلال ظروف العمل المرنة وفرص الكسب الإضافية، تقدم كريم للكباتن فرص لتحسين حياتهم. ونحن ملتزمون من خلال الشراكات المختلفة في جميع أنحاء الأردن بتوفير حلول مختلفة لتمويل سيارات الكباتن بشكل أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة والصيانة، بالإضافة لعروض الترفيه والطعام. كما نلتزم أيضاً في كريم بتوفير طرق اتصال مباشرة ومفتوحة مع الكباتن من خلال مراكز التشغيل الخاصة بنا، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكباتن، ومراكز الاتصال".



"نحن نتماشى في كريم مع استراتيجية التحول الرقمي في الأردن، فنحن لا نقوم فقط بخلق فرص عمل وفرص لزيادة الدخل، بل نعزز أيضًا التواصل والترابط في جميع أنحاء الأردن. فبإمكاننا معاً أن نساهم بالتغيير الإيجابي وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأردن". أضافت عودة.



انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وتتواجد الآن في عمان وإربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية و DineOut بالإضافة إلى خدمة Careem Box لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن Careem Plus هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.



يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.

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