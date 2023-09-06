كريم تسير نحو مستقبل أكثر استدامة وتزيد عدد المركبات الكهربائية في أسطولها

الوكيل الإخباري - تتخذ شركة كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، خطوة كبيرة نحو تعزيز التنقل الحضري في الأردن من خلال زيادة أسطول المركبات الكهربائية الخاص بها. وتٌظهر هذه الخطوة التزامًا قويًا من كريم نحو الاستدامة كتطبيق يحتوي على خدمات صديقة للبيئة.



وتساهم كريم في التقليل من انبعاثات الكربون في الجو وتحسين جودة الهواء في مجتمعاتنا، تماشياً مع التحول الحكومي نحو الممارسات الصديقة للبيئة ومواكبتاً للتوجه العالمي نحو سوق المركبات الكهربائية ولتعزيز هذا التوجه في الأردن. ويجدر بالذكر أن عدد السيارات الكهربائية في اسطول كريم قد زاد بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، وهذا لاعتباره استثمار أفضل للكابتن بشكل عام ولإرتفاع الوعي البيئي لدى الناس، بالإضافة الى توفر عروض مخصصة للسيارات الكهربائية تشجع على تملكها، مثل إعطاء ضمانات السيارات لمدة أطول وإتاحة خيارات تمويل مختلفة ومسهلة بالإضافة إلى وجود خدمات صيانة وتصليح للسيارات.



وخلال السنوات الثلاث الماضية، نما أسطول السيارات الكهربائية في كريم بمعدل نمو سنوي يبلغ نسبة 170% وحقق زيادة ملحوظة بنسبة تقارب 30% منذ بداية العام. ومن أبرز التطورات مؤخرًا في أسطول كريم هو إضافة 50 سيارة أجرة كهربائية الى قاعدتها في إربد، مما ساهم في زيادة أسطول كريم في اربد بنسبة 20% بشكل عام وزيادة السيارات الكهربائية فيها بنسبة 45%.



وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن: "نحن فخورين في كريم لمواكبة رؤية الأردن لمستقبل أكثر خضرة وصداقة للبيئة، مؤكدين على التزامنا بتوفير وسائل نقل كهربائية مريحة وموثوقة. ونقوم في كريم بعقد شراكات مع مختلف شركات صناعة السيارات الكهربائية في السوق مثل BYD و MG و GAC، مع التأكد من توفير خيارات تمويل تمكن الأسطول الحالي من التحول تدريجيًا إلى استخدام السيارات الكهربائية". وأضافت عودة: "من خلال اعتماد هذا التحول الصديق للبيئة، لا تعتبر كريم مثالًا ناجحاً في هذا المجال فحسب بل تشكل أيضًا جزءاً من بناء مستقبلًا أكثر إشراقًا ونظافة للأجيال القادمة".



وشهد سوق السيارات الكهربائية في الأردن نموًا ملحوظًا، حيث بلغت حصة السوق للسيارات الكهربائية نسبة 34.6% من 2018 إلى 2022، بالإضافة الى وجود زيادة بنسبة 169% في عدد السيارات الكهربائية المسجلة في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وذلك يؤكد على زيادة الوعي العام وارتفاع الطلب على خيارات النقل المستدامة في الاردن. ويتوقع الخبراء المحليون نموًا سنويًا بنسبة 68% في الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن، مشيرين إلى وجود تحول ملحوظ في تفضيل المستهلكين للبدائل الصديقة للبيئة. وتخطط الحكومة لتركيب 10,000 محطة شحن عامة خلال الثلاث سنوات القادمة، مما يوفر إمكانية الوصول إلى شبكة كبيرة لشحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.



وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب.

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ويذكر أن كريم بلص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

