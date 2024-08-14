كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops

بالتعاون مع بعض من أشهر المتاجر في الأردن، بما في ذلك مكتبة الاستقلال، مكتبة ألوان، مكتبة المشرق، مكتبة زلوم، مكتبة بيثرا، كادو، وفن تاتش، يمكن للعملاء الآن الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% على اللوازم المدرسية الأساسية مثل الحقائب المدرسية و حافظات الطعام، والمطرات والأدوات المكتبية، مع ميزة التوصيل المجاني على البعض منها. وتأتي هذه الحملة كجزء من التزام كريم بتقديم القيمة والراحة لعملائها، خاصة خلال فترة العودة إلى المدارس المزدحمة.
وتعد منصة المتاجر "Shops" على كريم وجهتك المثالية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخيارات التي تتجاوز اللوازم المدرسية، وتشمل محلات الجزارة والبقالة ومتاجر مستلزمات الحيوانات الأليفة والمقاهي وأكثر من ذلك. فبضغطة واحدة فقط، يتم توصيل جميع الطلبات عبر "Shops" عند الطلب مباشرة إلى باب منزلك، مما يضمن لك تجربة تسوق سلسة وخالية من المتاعب.
ويمكن للعملاء تحميل تطبيق كريم من متجر App Store أو Google Play أو تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، وتصفح المتاجر المشاركة والاستفادة من الخصومات مباشرة عبر تطبيق كريم، مما يضمن لهم تجربة تسوق سلسة. كما يمكنهم الاشتراك في خدمة "كريم بلس" والاستمتاع بتوفير لا نهائي وخدمات حصرية عبر منصتها.
ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في الأردن ووفرت آلاف فرص زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء "BOX" والشركات "Express" بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء.
-
أخبار متعلقة
-
شركات البريد السريع تناشد الحكومة لمراجعة قرار نقل التخليص الجمركي من المطار
-
كابيتال بنك يواصل دعم الابتكار الرقمي ويقدم رعايته لمؤتمر SMARTECH 2024
-
تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية لمنتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي 2024
-
البوليفارد ومؤسسة الحسين للسرطان يوحدان جهودهما لتعزيز التوعية بأهمية برنامج "تأمين رعاية" لعلاج السرطان
-
البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول "المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي"
-
محفظة Samsung Wallet تُقدِّم حلولاً ذكية للمقيمين والزوار في فرنسا
-
الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية يفتتح معرض الخط العربي - صور
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز على أرضه في رالي فنلندا