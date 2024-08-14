كريم تطلق خصومات على مستلزمات العودة إلى المدرسة عبر منصة Shops

06:08 م

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الوكيل الإخباري- احتفالاً بموسم العودة إلى المدرسة، تسعى كريم الى تسهيل تجهيزات العام الدراسي الجديد بطريقة ميسرة وأكثر توفيرًا لأهالي الطلاب، وذلك من خلال تقديم خصومات على مجموعة واسعة من اللوازم المدرسية عبر منصة المتاجر على تطبيقها "Shops".



بالتعاون مع بعض من أشهر المتاجر في الأردن، بما في ذلك مكتبة الاستقلال، مكتبة ألوان، مكتبة المشرق، مكتبة زلوم، مكتبة بيثرا، كادو، وفن تاتش، يمكن للعملاء الآن الاستفادة من خصومات تصل إلى 50% على اللوازم المدرسية الأساسية مثل الحقائب المدرسية و حافظات الطعام، والمطرات والأدوات المكتبية، مع ميزة التوصيل المجاني على البعض منها. وتأتي هذه الحملة كجزء من التزام كريم بتقديم القيمة والراحة لعملائها، خاصة خلال فترة العودة إلى المدارس المزدحمة.



وتعد منصة المتاجر "Shops" على كريم وجهتك المثالية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخيارات التي تتجاوز اللوازم المدرسية، وتشمل محلات الجزارة والبقالة ومتاجر مستلزمات الحيوانات الأليفة والمقاهي وأكثر من ذلك. فبضغطة واحدة فقط، يتم توصيل جميع الطلبات عبر "Shops" عند الطلب مباشرة إلى باب منزلك، مما يضمن لك تجربة تسوق سلسة وخالية من المتاعب.



ويمكن للعملاء تحميل تطبيق كريم من متجر App Store أو Google Play أو تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، وتصفح المتاجر المشاركة والاستفادة من الخصومات مباشرة عبر تطبيق كريم، مما يضمن لهم تجربة تسوق سلسة. كما يمكنهم الاشتراك في خدمة "كريم بلس" والاستمتاع بتوفير لا نهائي وخدمات حصرية عبر منصتها.



ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في الأردن ووفرت آلاف فرص زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء "BOX" والشركات "Express" بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء.





