الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الإحصاءات : انخفض العجز في الميزان التجاري 10% في 2023

شهيدان و3 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في البقاع

حزب الله: استهدفنا مستوطنة شتولا وموقع حدب يارين

الهلال الأحمر الفلسطيني: أجلينا 24 شخصا من مستشفى الأمل

بيان هام من وزارة التربية والتعليم حول المناهج الدراسية

الأونروا: استمرار القتال يرفع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية بغزة

النص الكامل لتقرير حالة البلاد لعام 2023

نادي الأسير: قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا في الضفة

حالة نادرة .. استئصال ورم لشاب في مستشفى الأمير راشد العسكري

الإثنين، 26-02-2024 02:48 م

كريم تطلق DineOut في الأردن: تجربة جديدة ونكهات استثنائية وخصومات كبيرة

WhatsApp Image 2024-02-26 at 2.46.33 PM


الوكيل الإخباري - أطلقت كريم، التطبيق الرائد المتعدد الخدمات في المنطقة، خدمة DineOut الجديدة داخل تطبيقها لفرصة إكتشاف أفضل المطاعم والمقاهي في عمّان، مع تخفيضات تصل إلى 25٪ لمشتركي Careem Plus.اضافة اعلان


يمكن الآن للعملاء استخدام خدمة DineOut على تطبيق كريم للعثور على أفضل المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء عمّان باستخدام فلاتر تشمل مواقع وأسعار ومطابخ مختلفة. ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بتجربة شاملة ومتكاملة من خلال حجز رحلة عبر كريم إلى أي مكان من إختيارهم ودفع فاتورة المطعم والاستفادة من التخفيضات بشكل مباشر عن طريق DineOut. وتقدم هذه الخدمة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي كافة الأذواق والرغبات مثل بافلو وينجز آند رينجز وكاسبر آند غامبينيز وليمون وكافيه سوشال وفوركا.

ويمكن لعملاء كريم الوصول لهذه الخصومات عن طريق Careem Plus، برنامج الاشتراك الشهري الأول من نوعه في الأردن، والذي يوفر قيمة توفيرية أكبر للعملاء. ويحصل عملاء كريم عن طريق DineOut على خصومات تصل إلى 30% على أكثر من 150 مطعم في عمّان. وتشمل فوائد Careem Plus توفير خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على الطلبات من آلاف المطاعم، و10% رصيد كريم مرتجع على 10 رحلات. كما يوفر مشتركي Careem Plus في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا مقابل رسوم شهرية قيمتها 2.99 دينار أردني فقط.

وعلقت  فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: "نحن ملتزمون في كريم بتوفير تجارب ممتعة لعملائنا، ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من خيارات الطعام التي تغطي جميع مناطق عملنا. لقد أصبحنا اليوم المنصة المفضلة لطلب الطعام للعديد من الأشخاص، ويسعدنا الآن أن نطلق خدمة DineOut وهي تجربة أولى من نوعها في الأردن. لقد لاحظنا ببساطة وجود فجوة كبيرة و قررنا سدها عن طريق DineOut لنتأكد بذلك تقديمنا تجربة شاملة لعملائنا للاستمتاع بكل ما يتعلق بتناول الطعام ولنرضي كافة الرغبات والأذواق".

وأضافت عودة: DineOut هو الدليل المثالي لما يوفره قطاع المطاعم والمقاهي في عمان، فهو يضمن عدم تفويت العملاء للأماكن الخفية التي تجعل هذا القطاع أكثر حيوية. لم يعد هناك حاجة للاستفسار عن أفضل الأماكن عن طريق محركات البحث العامة والآراء المتنوعة لمختلف رواد المطاعم والمقاهي، فكل شيء متاح الآن على DineOut بهدف مساعدة العملاء على خلق تجارب لا تُنسى".

انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وتتواجد الآن في عمان وإربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية و DineOut بالإضافة إلى خدمة Careem Box لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن Careem Plus هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-02-26 at 11.39.05 AM

بنك الإسكان يطلق حملة القرض السكني مع القرض الشخصي 2X1 بأسعار فائدة منافسة ومزايا استثنائية

WhatsApp Image 2024-02-26 at 10.12.39_04e2a78b

كابيتال بنك يعزز جهوده في مجال الاستدامة عبر تبني تقنيات توفير المياه وزيادة كفاءتها

WhatsApp Image 2024-02-25 at 3.09.58 PM

شركة "ماجد الفطيم" تطلق حملة كارفور الأردن "بجانبك في رمضان"

WhatsApp Image 2024-02-25 at 2.36.39 PM

سيارات لكزس وتويوتا الأعلى اعتمادية بين العلامات التجارية العالمية وفقًا لدراسة جي دي باور 2024

WhatsApp Image 2024-02-25 at 1.16.23 PM

على هامش جدول أعمال زيارة الوفد الاقتصادي التجاري العُماني إلى المملكة مجموعة العبدلي تستضيف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني

WhatsApp Image 2024-02-19 at 4.06.23 PM

البنك العربي "أفضل بنك على صعيد استدامة المجتمعات في الشرق الأوسط" للعام 2024

أخبار متعلقة
11

"المركزية تويوتا" تطلق تويوتا أوربان كروزر مايلد هايبرد سيارة الكروس أوفر العصرية والصديقة للبيئة في الأردن

WhatsApp Image 2024-02-14 at 11.46.56 AM

كريم الأردن: تطبيق شامل وتجربة استثنائية

Yaris Main

تويوتا يارس تتصدر قائمة السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

Housing Bank

بنك الإسكان يدعم المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" بمبلغ 150 ألف دينار

000

زين تهدي النشامى 50 ألف دينار احتفاءً بالإنجاز التاريخي

Markazia Toyota Logo Official

توضيح من "المركزية تويوتا" حول تحديث نظام سيارات تويوتا بي زد فور إكس (BZ4X)