"كريم رايدز" تتوسع و تطلق خدماتها في الرمثا

الوكيل الاخباري - أعلنت كريم رايدز، الخيار المفضل في المنطقة لتسهيل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة عبر تطبيق كريم متعدد الخدمات، عن إطلاق خدماتها في مدينة الرمثا. ويتماشى هذا التوسع مع رؤية "كريم رايدز" المتمثلة في تقديم خدماتها إلى أكبر عدد من الأشخاص، و تسهيل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة من خلال مجموعة من خيارات التنقل والتي تناسب مختلف متطلبات واحتياجات العملاء في أنحاء المملكة.



ومنذ انطلاقها في الأردن عام 2015، توسعت خدمات كريم للنقل التشاركي إلى 4 محافظات في جميع أنحاء المملكة. وبالتزامن مع هذا التوسع الأخير في الرمثا، تقدم كريم فئة رحلات الدرجة الاقتصادية (Economy) للتنقلات اليومية المريحة وبأسعار مناسبة، وابتداءً من 1 دينار أردني. و سيتمكن أول 3 آلاف عميل يقومون بطلب رحلة عبر تطبيق "كريم" في الرمثا، استخدام الرمز الترويجي "RAMTHA" والاستفادة من خصم يصل إلى 2 دينار أردني على أول رحلة لهم داخل المدينة*.



وتعليقاً على هذا الإعلان، قال أنطونيو الأسمر، مدير عام شركة كريم رايدز في الأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب: "نتطلع دائماً لتقديم خدماتنا لأكبر عدد ممكن من الأشخاص في جميع أنحاء الأردن، وتسهيل الوصول إلى سبل تنقل موثوقة لاحتياجاتهم اليومية. ويؤكد إطلاق خدمات كريم رايدز في الرمثا على هذا الالتزام، وستكون الخدمة الاقتصادية التي نقدمها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن تنقلات يومية موثوقة وبأسعار مناسبة، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات في المستقبل".

وأضاف قائلاً: "يأتي هذا الإعلان ضمن جهودنا المستمرة للتوسع إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات في أنحاء المملكة، لكي نتمكن من تسهيل الوصول إلى سبل تنقل يومية موثوقة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وتقديم الفرص الاقتصادية المرنة للكباتن للاستفادة أيضًا."



وابتداءً من اليوم، ومع إطلاق خدمات "كريم رايدز" في الرمثا، سيكون بإمكان سكانها التمتع بتجربة تنقل التجمع بين السهولة والراحة عند طلب وحجز الرحلات بكبسة زر واحدة من خلال تطبيق "كريم" متعدد الخدمات، مما يزيل عناء البحث عن وسيلة تنقل يومية داخل المدينة وحولها.



كيفية طلب رحلة على تطبيق كريم في الرمثا:

قم بإطلاق تطبيق كريم متعدد الخدمات.

اختيار خيار "الرحلات" من القائمة الرئيسية.

البحث عن نقطة الوصول وتأكيدها.

البحث عن نقطة الانطلاق وتأكيدها.

قم بإدخال الرمز الترويجي "RAMTHA" لرحلتك الأولى في الرمثا*.

تأكيد تفاصيل الرحلة وخيار الدفع.

يلا! سيصل الكابتن قريباً.