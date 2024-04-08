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الإثنين، 08-04-2024 01:34 م

كريم رايدز تطلق خدمة الرحلات لمدة 3 ساعات خلال فترة العيد في الأردن

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الوكيل الاخباري - بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر، أعلنت "كريم رايدز"، الخيار المفضل في المنطقة للتنقل اليومي السهل والموثوق عبر تطبيق كريم، عن إطلاق خدمة "رحلات العيد/ ٣ ساعات" الجديدة كلياً. وستكون الخدمة الجديدة متاحة للعملاء في كل من عمّان وإربد طيلة فترة عطلة العيد، من تاريخ ٩ نيسان وحتى ١٣ نيسان، لتمكنهم من حجز سيارة مع كابتن لمدة ٣ ساعات بتكلفة ثابتة بقيمة 14 ديناراً، وحد أقصى 30 كيلومترًا، للاستمتاع بتجربة تنقل موثوقة ومريحة لزيارة العائلة والأصدقاء والأحباء خلال أيام العيد.

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ويأتي إطلاق هذه الخدمة كجزء من جهود "كريم رايدز" الدؤوبة للابتكار المستمر، وتقديم مجموعة واسعة من خيارات التنقل التي يتم توفيرها محليًا لتلائم مختلف الاحتياجات. وسيكون بإمكان كل من يقوم باختيار خدمة "رحلات العيد/ ٣ ساعات"، الاستمتاع بتجربة تنقل موثوقة وخالية من التوتر؛ حيث سيصبح القلق من الازدحام المروري أو إيجاد موقف للاصطفاف وغيرها من متاعب القيادة أمراً من الماضي؛ وبدلاً عن ذلك حجز رحلة بكبسة زر والتركيز على قضاء وقت ممتع مع العائلة والأحباء خلال العيد.


وتعليقاً على هذا الإعلان، قال مدير عام "كريم رايدز" في الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت والمغرب، أنطونيو الأسمر: "مع اقتراب عيد الفطر، أردنا تقديم خدمة تُمكن العملاء من تعزيز الترابط وزيارة العائلة والأحباء خلال أيام العيد، وذلك دون الانشغال بحركة المرور أو توافر مواقف الاصطفاف.

 

وتأتي هذه الخدمة الجديدة استكمالاً لجهودنا خلال شهر رمضان المبارك، حيث قدمنا خدمة للتنقل تتيح للجميع مد يد العون للمحتاجين. وتتماشى هذه الخدمة مع التزامنا المستمر بالمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية."


ويشار إلى أن سعر خدمة "رحلات العيد/ ٣ ساعات" لن يتأثر بساعات الذروة أو حركة المرور. وستخضع الرحلات التي تتجاوز مدتها ٣ ساعات أو تتجاوز المسافة فيها 30 كيلومترًا، للتسعيرة الأساسية والتي تعتمد على الوقت والمسافة.

 

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