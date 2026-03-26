كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تنال اعتمادًا دوليًا مرموقًا من Chartered Management Institute (CMI)

الوكيل الإخباري- في امتدادٍ لمسيرة التميز الأكاديمي، وبعد حصولها على اعتماد AACSB العالمي، أحد أرقى الاعتمادات لكليات الأعمال على مستوى العالم، حققت كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إنجازًا نوعيًا جديدًا بحصولها على اعتماد واعتراف رسمي من Chartered Management Institute (CMI) في المملكة المتحدة، لتكون بذلك أول كلية أعمال في المملكة الأردنية الهاشمية تنال هذا الاعتماد الدولي.





ويُعد هذا الاعتماد من أبرز المرجعيات المهنية العالمية في مجالي الإدارة والقيادة، ما يؤكد توافق برامج الكلية مع أعلى معايير الجودة الدولية، وقدرتها على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات قيادية متقدمة تلبي متطلبات بيئات الأعمال الحديثة.



وجاء هذا الإنجاز تتويجًا لشراكة استراتيجية مع Chartered Management Institute، شملت اعتماد برنامج ماجستير إدارة الأعمال الرقمية وفق أعلى مستويات التقييم المهني، إلى جانب الاعتراف ببرنامجي بكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، بما يعكس مواءمة مخرجاتها الأكاديمية مع احتياجات السوق العالمي.



كما يوفّر هذا الاعتماد قيمة مضافة حقيقية لطلبة الكلية، من خلال إتاحة الحصول على شهادات مهنية معتمدة من Chartered Management Institute (CMI)، ما يعزز فرصهم في التوظيف والتقدم المهني على المستويين الإقليمي والدولي.



ويؤكد هذا الإنجاز، إلى جانب اعتماد AACSB، مكانة الكلية كمؤسسة أكاديمية رائدة تجمع بين أعلى المعايير الأكاديمية العالمية والاعترافات المهنية الدولية، وتقدّم نموذجًا متكاملًا لإعداد قيادات قادرة على المنافسة والتميز في بيئات الأعمال العالمية.