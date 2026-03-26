كلية الأعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تنال اعتمادًا دوليًا مرموقًا من Chartered Management Institute (CMI)

ويُعد هذا الاعتماد من أبرز المرجعيات المهنية العالمية في مجالي الإدارة والقيادة، ما يؤكد توافق برامج الكلية مع أعلى معايير الجودة الدولية، وقدرتها على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات قيادية متقدمة تلبي متطلبات بيئات الأعمال الحديثة.
وجاء هذا الإنجاز تتويجًا لشراكة استراتيجية مع Chartered Management Institute، شملت اعتماد برنامج ماجستير إدارة الأعمال الرقمية وفق أعلى مستويات التقييم المهني، إلى جانب الاعتراف ببرنامجي بكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، بما يعكس مواءمة مخرجاتها الأكاديمية مع احتياجات السوق العالمي.
كما يوفّر هذا الاعتماد قيمة مضافة حقيقية لطلبة الكلية، من خلال إتاحة الحصول على شهادات مهنية معتمدة من Chartered Management Institute (CMI)، ما يعزز فرصهم في التوظيف والتقدم المهني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويؤكد هذا الإنجاز، إلى جانب اعتماد AACSB، مكانة الكلية كمؤسسة أكاديمية رائدة تجمع بين أعلى المعايير الأكاديمية العالمية والاعترافات المهنية الدولية، وتقدّم نموذجًا متكاملًا لإعداد قيادات قادرة على المنافسة والتميز في بيئات الأعمال العالمية.
