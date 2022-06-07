كلية لومينوس الجامعية التقنية تستقبل الملحق الثقافي العراقي

الوكيل الإخباري - استقبل الدكتور أيمن القابلة، عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية، سعادة المستشار الثقافي - الملحقية الثقافية العراقية - الأستاذ الدكتور وسيم فاضل التميمي ومرافقه السيد محمد الشاكرجي لنقاش وبحث سبل التعاون في تعزيز الإمكانيات العلمية والتقنيّة لدى الشباب العراقي في الأردن. تضمّنت الزيارة أيضاً جولات في مرافق الكلّية منها قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة وقسم الفندقة والسياحة وقسم تكنولوجيا السيارات ومختبرات التمريض وقسم وسائل الإعلام الإبداعية.

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من جهته، أشاد الدكتور التميمي بالمستوى التدريسي والأكاديمي للكلية والمناهج المتطورة والمرافق المحاكية لبيئة العمل التي تساهم في التدريب والتعليم الذي يخدم احتياجات سوق العمل مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين لاسيما في المجال التعليمي.



وفي نهاية اللقاء، بين المقابلة حرص الكلية على تقديم الدعم وتأهيل الطلبة العراقيين في مختلف التخصصات، وبالأخص تلك التي تهدف للاستجابة للطلب المتزايد على المهنيين، مؤكداً أهمية التواصل الدائم بين الكلية والملحقية الثقافية العراقية.









