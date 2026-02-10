الثلاثاء 2026-02-10 02:34 م

كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

الثلاثاء، 10-02-2026 02:16 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت مجموعة المناصير، وبالتعاون مع كلية لومينوس الجامعية التقنية، منحًا كاملة وجزئية، بهدف تمكين الشباب الأردني في التعليم التقني النوعي، والمساهمة في إعداد كوادر تقنية تلبي احتياجات سوق العمل. وتشمل منحة زياد المناصير برامج تقنية نوعية في البكالوريوس، والدبلوم الجامعي المتوسط، والدبلوم البريطاني BTEC المستوى الخامس.اضافة اعلان


وسيتم اعتماد نظام النقاط في اختيار الطلبة للحصول على هذه المنحة، بناءً على معايير تأخذ بعين الاعتبار التحصيل الأكاديمي، والوضع الاقتصادي للطالب وأسرته، ومكان السكن، بما يضمن العدالة في الاختيار من قبل لجنة المنحة.

ومن الشروط للتقدم للمنحة، أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وحاصلًا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يكون مستفيدًا من منحة أو دعم مماثل من أي جهة أخرى، وأن يكون من المقبولين على الفصل الدراسي الثاني لعام 2025–2026، علمًا بأنه سيتم الإعلان عن نتائج المنح في منتصف شهر آذار 2026.
 
 


