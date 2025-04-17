الخميس 2025-04-17 11:40 ص
 

كلية لومينوس تحتفل بيوم العلم الأردني

لت
كلية لومينوس الجامعية التقنية
 
الخميس، 17-04-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   احتفل عاملي وطلاب كلية لومينوس الجامعية التقنية برفع العلم الأردني على سارية لومينوس في ساحة الكلية، وذلك ضمن احتفالات المملكة بيوم العلم الأردني.

اضافة اعلان


وشارك جميع الطلاب والعاملين في الاحتفالية، وقام عميد الكلية معالي الدكتور محمد أبو قديس برفع العلم الأردني على موسيقى السلام الملكي.


وتأتي هذه الاحتفالية تعبيرا عن رسالة محبة وعرفان للقيادة الهاشمية، ووفاء من كلية لومينوس للوطن وأهله الطيبين الشرفاء وتأكيد على العهد والوعد، وقيم الانتماء.


وتتميز سارية كلية لومينوس البالغ ارتفاعها 40 مترا وهي ثالث أطول سارية في المملكة، بأنها مزودة بنظام ميكانيكي يسمح للعلم الأردني بالالتفاف حولها دون معوقات وفي جميع الاتجاهات. 

Image1_4202517104717935172049.jpg
Image1_4202517104723581945349.jpg
Image1_4202517104729821519243.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية برعاية ملكية: انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم السبت القادم

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي إلى سوريا للقاء الشرع والشيباني

بلافرل

منوعات إصابة مظليين إثر هبوط عنيف خلال عرض جوي في امريكا - فيديو

أرشيفية

أخبار محلية تلفريك عجلون يعود للعمل بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصيانة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تواصل الارتفاع عالمياً

نننن

منوعات من داخل النفق إلى حزام الذهب.. سرقة الملايين من متجر أمريكي شهير (صورة)

عغ

منوعات كيت ميدلتون تكشف ما ساعدها على التعافي في رحلة صمتها مع السرطان

لت

أخبار الشركات كلية لومينوس تحتفل بيوم العلم الأردني



 
 





الأكثر مشاهدة