كلية لومينوس تحتفل بيوم العلم الأردني

وشارك جميع الطلاب والعاملين في الاحتفالية، وقام عميد الكلية معالي الدكتور محمد أبو قديس برفع العلم الأردني على موسيقى السلام الملكي.
وتأتي هذه الاحتفالية تعبيرا عن رسالة محبة وعرفان للقيادة الهاشمية، ووفاء من كلية لومينوس للوطن وأهله الطيبين الشرفاء وتأكيد على العهد والوعد، وقيم الانتماء.
وتتميز سارية كلية لومينوس البالغ ارتفاعها 40 مترا وهي ثالث أطول سارية في المملكة، بأنها مزودة بنظام ميكانيكي يسمح للعلم الأردني بالالتفاف حولها دون معوقات وفي جميع الاتجاهات.
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