كلية لومينوس تحتفل بيوم العلم الأردني

الوكيل الإخباري- احتفل عاملي وطلاب كلية لومينوس الجامعية التقنية برفع العلم الأردني على سارية لومينوس في ساحة الكلية، وذلك ضمن احتفالات المملكة بيوم العلم الأردني.

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وشارك جميع الطلاب والعاملين في الاحتفالية، وقام عميد الكلية معالي الدكتور محمد أبو قديس برفع العلم الأردني على موسيقى السلام الملكي.



وتأتي هذه الاحتفالية تعبيرا عن رسالة محبة وعرفان للقيادة الهاشمية، ووفاء من كلية لومينوس للوطن وأهله الطيبين الشرفاء وتأكيد على العهد والوعد، وقيم الانتماء.