كل ما تحتاجه الآن تجده على منصة AppGallery!

الوكيل الاخباري - تؤدي تطبيقات الهاتف الذكي دورًا مهمًا في حياتنا؛ إذ أسهمت في تسهيل الأعمال والتواصل والتعلّم والتسلية، وأصبحت ضرورية لمساعدتنا في إنجاز مختلف مهامنا اليومية بأسرع وقت وأسهل طريقة.

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لذا، تحرص هواوي دائمًا على تزويد مستخدميها في الأردن بنخبة من أبرز التطبيقات المحلية المتنوعة عبر منصة AppGallery، التي تعدّ واحدة من أفضل 3 أسواق للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 170 دولة ومنطقة، لأداء أعمالهم بكل فاعلية وإنتاجية، والحصول على مختلف احتياجاتهم بكل سلاسة ومرونة.



تابع ما تحب وقتما تحب مع تطبيق Roya TV

ما رأيك بأن تبدأ يومك بمتابعة الأخبار ومشاهدة برامجك التلفزيونية المفضلة؟ ستجد في تطبيق Roya TV منفذًا للاستمتاع بوقتك إلى أقصى حد، مع ميزة الفيديو عند الطلب (Video on Demand)، وتنوع فئات المحتوى وأشكاله؛ من مسلسلات، ومسابقات تفاعلية تابعة للبرامج التي تُبَث على قناة رؤيا التلفزيونية، وبث مباشر، وأخبار منوعة من حول العالم، وبرامج حول الثقافة والرياضة والطهي والفن والكوميديا، وغيرها الكثير.

يُمكّنك التطبيق كذلك من إنشاء قائمة تشغيل البرامج ( (Playlist لتتمكن من حفظ الحلقات والبرامج المفضلة والعودة إليها وقتما شئت، كما أن أمامك المجال لاختيار جودة البث، كأن تختار بث HD أو SD أو غيرها، بما يلائم قوة شبكة الإنترنت لديك. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق خاصية المسابقات التفاعلية، وخاصية الكروم كاست. ومن هذه المنصة انطلق شعار "#معاك_وين_ما_تروح".



أدر حساباتك ونفقاتك بذكاء مع تطبيق Bank al Etihad

قد تعتقد أن إدارة أمورك المالية أمر صعب، لكن مع تطبيق Bank alEtihad ستحصل على مجموعة من الخدمات البنكية الآمنة التي يمكنك الاستفادة منها عبر هاتفك في أي وقت ومن أي مكان، إلى جانب اختبار تجربة بنكية رقمية بالكامل؛ إذ أصبح بإمكانك اليوم فتح حساب بنكي عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع. وتجتمع هذه الميزة المتفردة مع عدد من المزايا المصممة خصيصًا لتسهل عليك إدارة حساباتك ونفقاتك بذكاء.

فيمكنك تتبع كل ما تنفقه عبر أدوات تحليل الحساب والمصاريف التفصيلية، كما باستطاعتك إدارة بطاقاتك؛ مع تحديد سقفها وتفعيل التسوق الإلكتروني وتجميدها عند الحاجة، بل وتسديد فواتيرك بلمسة واحدة فقط، وغير ذلك الكثير من الخدمات الرائعة.



اختَر ما تحتاجه من عروض وخدمات بكبسة زر مع تطبيق OpenSooq

لست بحاجة بعد اليوم لجولة طويلة في الأسواق للبحث عن سلعة أو خدمة معينة وتقييم جودتها، ومقابلة مالكها أو مزودها وجهًا لوجه للاستفسار عن تفاصيل الأسعار والعروض؛ كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق OpenSooq وستحصل بكبسة زر على قائمة طويلة من خيارات ونتائج البحث لكل ما ترغب بالحصول عليه بدءًا من السيارات والمركبات، وعقارات البيع والإيجار، وألعاب الفيديو وملحقاتها، والأجهزة الإلكترونية، والهواتف والأجهزة اللوحية، والأزياء، وصولًا إلى العديد من الخدمات المهنية والحرفية، وحتى الوظائف الشاغرة. ويتم تقسيم هذه القوائم بناءً على اهتماماتك وتفضيلاتك لتتمكن من الوصول بسهولة ويسر لما تحتاجه، والاستفسار عنه مباشرة من المالك ضمن بيئة إعلانية آمنة وموثوقة، ثم اتخاذ قرار الشراء من منزلك أو من أي مكان آخر دون إضاعة وقتك أو جهدك.



تنقّل دون عناء مع تطبيق Jeeny

يسهّل تطبيق Jeeny احتياجاتك اليومية للتنقل بأوفر الأسعار؛ حيث يوفّر لك خدمات بجودة عالمية وكفاءة عالية بأوفر سعر ممكن مع إبقاء دخل سائقيها الأعلى. فبلمسة واحدة، يأخذك إلى أي مكان وفي أي وقت يرضيك! يقدم التطبيق خدمات متعددة لتيسير احتياجاتك اليومية مثل خدمات النقل والتنقل والمعاملات المالية الإلكترونية كتعبئة المحفظة، وغير ذلك الكثير.

ويتمحور التطبيق حول مفهوم الرحلات بهدف تغيير طريقة تنقل الأشخاص والارتقاء بها، كما يقدم خدمات ذات قيمة مضافة تُسهّل عمليات الطلب. ومع وجود Jeeny على متجر AppGallery، أصبح بإمكانك حجز رحلاتك اليومية بطريقة موثوقة ودقيقة، بينما تتلقى خدمات مميزة وسريعة.



لا تتردد بتحميل تطبيقاتك المفضّلة عبر منصة AppGallery، واستمتع بتجربة لا تُضاهى.



