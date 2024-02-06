"كيا الأردن" تحصد جائزة "التميز في تحسين خدمات البيع المقدمة للزبائن" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الوكيل الإخباري -

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حصدت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، جائزة "التميز في التحسين على خدمات البيع المقدمة للزبائن"، إثر تصدرها سلم التنافسية على مستوى وكلاء كيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد استيفاء متطلباتها ومعاييرها كافة، مضيفة إياها لسجلها الحافل.وتنطوي على هذه الجائزة على أهمية كبيرة، كونها تعد الجائزة الأرفع التي تمنح لوكلاء "كيا"، كما أنها تعتبر بمثابة دليل وشهادة على التفاني المستمر في تلبية متطلبات الزبائن وضمان الوصول بهم إلى أعلى مستويات الرضى، بما يجعل منها خير سفير لتمثيل علامة "كيا"، وتقديم تجربتها التي تحمل عناصر جوهر هويتها المتمثلة بالرقي والجودة والدقة الاستثنائية، وذلك ضمن معرض "كيا تاون"، الذي يعد أكبر معارض "كيا" على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة، وعلى يد فرق عملها الكفؤة.وكانت "كيا الأردن" قد تسلمت جائزتها من خلال رئيسها التنفيذي، محمد عليّان، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها وفد من المدراء التنفيذيين لدى المكتب الاقليمي، لـ "كيا تاون" مؤخراً.وفي تعليق له على هذا التكريم، قال عليّان: "فخورون بنيل هذه الجائزة التي نعتبرها وساماً على صدورنا، ذلك أنها تبرهن من جديد على مدى الالتزام الراسخ لدينا بتعزيز تجربة الزبائن لتتخطى التوقعات من خلال التطويرات والتحسينات النوعية التي نحرص على إجرائها باستمرار لمواءمة نظم الجودة العالمية على مستوى علامة كيا ، طامحين للمحافظة على مكانتنا بين وكلاء علامة كيا على مستوى العالم، وبين المؤسسات المعنية بقطاع تجارة المركبات في المملكة والمنطقة. كل الشكر لفريق العمل الذي لم يدخر جهداً لدفع مسيرتنا نحو الأمام بتحقيق أعلى مستويات التميز خدمات البيع التي نقدمها لزبائننا الذين نسعى أن نكون خيارهم الأول والمفضل، والذين نشكر لهم ثقتهم الكبيرة بنا."ويذكر بأن "كيا الأردن" قد أظهرت أداءً مميّزاً ومتفوقاً في جميع جوانب العمليات التشغيلية من دون استثناء، بما في ذلك رضى الزبائن.