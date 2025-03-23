كيا الأردن تحقق إنجازًا استثنائيًا في تجربة العملاء في الشرق الأوسط

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال السيد عامر البجّالي، المدير التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن:
“نحن فخورون بهذا التقدير الذي يعكس التزامنا المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط. لقد عملنا بجد لضمان راحة عملائنا عبر توفير بيئة متكاملة داخل مراكزنا، تشمل مناطق ترفيهية مثل منطقة الأطفال والمسرح والمقهى. نحن نؤمن بأن تجربة العميل الاستثنائية هي حجر الأساس لبناء علاقة طويلة الأمد، وسنواصل الابتكار لضمان أعلى مستويات الرضا.”
خدمات مبتكرة لتعزيز تجربة العملاء تميّزت بها كيا في الأردن:
•خدمة تسليم السيارة للصيانة في المساء :(Drop-off)
تتيح هذه الخدمة للعملاء ترك سياراتهم في مراكز الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية وخصوصاً في المساء، مما يمنحهم مرونة أكبر في جدولة مواعيد الصيانة دون الحاجة لتعطيل أعمالهم أو جدولهم اليومي.
•خدمة المساعدة على الطريق :24/7
توفر هذه الخدمة دعمًا سريعًا في حالات الطوارئ على مدار الساعة، سواء كانت مشكلات ميكانيكية، نفاذ الوقود، الإطارات المثقوبة، أو الحاجة إلى السحب. فريق متخصص مستعد للتدخل بسرعة لضمان راحة العملاء وأمانهم على الطريق.
•خدمة المتابعة بعد الصيانة:
بعد كل زيارة إلى مركز الخدمة، يقوم فريق كيا بمتابعة العميل لضمان رضاه التام عن الخدمة، ومعالجة أي ملاحظات قد تكون لديه من خلال التغذية الراجعة.
•طاقم متخصص ومدرب:
تضم كيا فريقًا من المهندسين والفنيين المعتمدين، الحاصلين على تدريبات مكثفة ومتقدمة من الشركة الصانعة، مما يضمن تقديم خدمات صيانة وتشخيص عالية الدقة.
•ورش عمل مجهزة بأحدث التقنيات:
تتميز مراكز الخدمة التابعة لكيا بأحدث المعدات والأجهزة التقنية المصنعة بناءً على توصية الشركة الصانعة والتي تضمن تشخيصًا دقيقًا لجميع المشاكل التقنية، وصيانة سريعة وفعالة لجميع موديلات كيا، بالإضافة الى قسم اصلاح البودي والدهان المجهز بأحدث المعدات والتقنيات الرقمية حيث يعمل فريقنا من الخبراء بالتنسيق مع أنظمة متقدمة لتحليل الهيكل وتصحيح العيوب بدقة متناهية، مما يضمن نتائج استثنائية.
•حملات صيانة متميزة وعروض خاصة:
توفر كيا حملات صيانة دورية تشمل خصومات على تكاليف الصيانة، فحص مجاني لأنظمة السيارة الأساسية، وعروض خاصة على قطع الغيار الأصلية.
•سهولة حجز المواعيد عبر تطبيق “My Kia” :
يتيح تطبيق “My Kia” للعملاء حجز مواعيد الصيانة بسهولة تامة من خلال هواتفهم الذكية، حيث يمكنهم اختيار موعد مناسب للصيانة، الاطلاع على سجل الصيانة السابق، وتلقي إشعارات بالتحديثات حول حالة السيارة.
•خدمة النقل المجاني للعملاء:
ضمانًا لعدم تأثر جدول العملاء، توفر كيا خدمة نقل مجانية أثناء صيانة سياراتهم.
•مرافق راحة وترفيه في مراكز الخدمة:
تحرص كيا على تقديم تجربة فريدة داخل مراكزها عبر توفير مرافق مريحة، مثل منطقة انتظار راقية مجهزة بشبكة واي فاي ومقاعد مريحة، منطقة خاصة للأطفال، والمقهى حيث يمكن للعملاء الاستمتاع بالمشروبات والمأكولات الخفيفة أثناء انتظار سياراتهم.
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