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الأحد، 23-05-2021 11:12 ص

كيا الأردن تختار الإعلامية ليلى السيد سفيرة لعلامتها التجارية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، عن تعاون جمعها مع الوجه الإعلامي ومقدمة البرامج التلفزيونية والإذاعية المحلية والناشطة الاجتماعية، ليلى السيد، لتكون سفيرة علامة كيا والشركة في الأردن لمدة عام كامل.

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وقد جاء هذا التعاون بالتماشي مع الارتقاء النوعي الذي أحدثته كيا الأردن في مكانتها والذي أسفر عن تغيير موازٍ في تفاعلات الشركة في المملكة مع الجمهور مع استراتيجية جديدة كلياً للاتصال الجماهيري تبعاً لخطى الشركة الأم، ذلك أن ليلي السيد لا تعتبر فقط من أهم رموز الإعلام الاقتصادي محلياً ومن الناشطات الفاعلات في المجال الاجتماعي، بل أنها تعد من الشخصيات العامة المميزة والديناميكية القادرة على تمثيل الشركة وعلامة كيا بما يتناغم مع مكانتها التي تحتلها اليوم.


وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، محمد عليّان: نتطلع نحو شراكة مثمرة من خلال التعاون مع ليلى السيد التي نثق بأنها ستمثل شركتنا وعلامة كيا بما يليق بهما، مرسّيين عبره معايير جديدة بالنسبة لنا فيما يتعلق باستراتيجيتنا ونشاطاتنا للاتصال المؤسسي، مع أساليب تفاعليةمحببة وعفوية."


ومن جانبها، علقت الإعلامية ليلى السيد بالقول: "سعيدة بكوني حالياً سفيرة علامة كيا التجارية في الأردن، حيث أن الخصائص التي تمثل تجربة كيا والمتمثلة في المغامرة والرفاهية والطابع العملي وبالطبع التكنولوجيا –لا تجعلها إحدى أكثر العلامات التجارية ديناميكية في العالم فحسب، بل تجعل لها أيضاًمكانة لا تضاهى لدي على المستوى الشخصي.

كلي حماس لبدء التعاون مع كيا الأردن وإضفاء طاقة جديدة ومبتكرة لتمثل صوت هذه العلامة التجارية."


ويشار إلى أن كيا كانت قد كشفت مطلع العام الحالي عن رؤية واستراتيجية كيا العالمية الجديدة التي ترمي لإنشاء حلول نقل مستدامة لعملائها تحت شعار "الحركة التي تلهم"، بعيداً عن نموذج الأعمال القائم على التصنيع.

 

وكانت كيا قد غيرت اسمها؛ حيث أصبح كيابدلاًعنكياموتورز،الأمرالمخطط له أن يترافق مع التوسع في مجالات أعمال جديدة وصاعدة عبر تقديم المزيد من المنتجات و الخدمات المبتكرة في عالم النقل لتحسين حياة العملاء اليومية ومنحهم تجارب ملهمة، مبنية على توقع سلوكياتهم واحتياجاتهم في عالم التنقل.

 




 

 


 

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