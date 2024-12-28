كيا الأردن تستضيف أطفال غزة من مركز الحسين للسرطان في مسرح كيا تاون

وقد جاءت هذا الخطوة بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم، في إطار برامج استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية التي تترجم من خلالها واجباتها الإنسانية التي تحرص على تأديتها، كما تجسد عبرها دورها في دعم جهود الإسناد والإغاثة الوطنية الموجهة للأهل في غزة.
وكانت الفعالية قد اشتملت على عدة نشاطات وفقرات ترفيهية وتفاعلية ومنها: مشاهدة فيلم، والرسم على الوجوه، والألعاب المتنوعة، مختتمة بتوزيع الهدايا على الأطفال الحاضرين لرسم الابتسامة على وجوههم.
وحول هذا الشأن، قال المدير التنفيذي لشركة " كيا الأردن"، عامر البجّالي: "تنبع هذه المبادرة من فلسفة كيا العالمية وكيا الأردن المرتكزة على تمكين الأفراد وتحسين حياتهم بما يتجاوز الابتكارات في عالم السيارات، وذلك من خلال التركيز على التمكين باعتباره عاملاً أساسياً في الاستدامة التي نؤمن بأنها لا تنحصر فقط في تصميم سيارات صديقة للبيئة، بل تمتد لتشمل الاستثمار في مجتمعات أكثر صحة. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من رؤيتنا لمستقبل مستدام يكون فيه الدعم الاجتماعي محوراً أساسياً في رحلة أطفال غزة العلاجية."
ويذكر بأن هذه الفعالية تشكل جزءاً من سلسلة المبادرات التي تواصل الشركة تنفيذها دعماً للقضية الفلسطينية وللأهل في فلسطين.
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