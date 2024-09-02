كيا الأردن تستضيف فعالية خاصة حول مرض الاكتئاب

11:41 ص

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الوكيل الإخباري- استضافت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء كيا في الأردن، محاضرة توعوية وتثقيفية نظمتها شركةBudget Events حول مرض الاكتئاب، وذلك على أرض المسرح في "كيا تاون"، الذي يعد من أكبر معارض كيا على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة. اضافة اعلان



وكانت استضافة المحاضرة التي قدمها كل من الطبيب النفسي، الدكتور محمد أبو صليّح، وأخصائية التغذية، هنا أبو السعود، بمشاركة واسعة من خبراء الرعاية الطبية والصحية وأفراد المجتمع، قد جاءت من حرص كيا الأردن على أن تكون جزءاً من الفعاليات الهامة والهادفة لتحسين جودة ونوعية الحياة، بالتركيز تلك المتعلقة بالصحة التي توليها الشركة أهمية كبيرة في أطار برامجها للمسؤولية المجتمعية، بما فيها الصحة النفسية.

وخلال الفعالية، تحدّث الدكتور محمد أبو صليّح عن مرض الاكتئاب، مقدماً لمحة حول المرض وأعراضه وطرق علاجه والوقاية منه، مع إيضاح للمفاهيم الخاطئة والتصورات المغلوطة المرتبطة به، فيما استعرضت هنا أبو السعود العلاقة بين نوعية التغذية ومرض الاكتئاب، كما تطرقت لمرض فقدان الشهية الذي يصاحب الاكتئاب.

وقد تخلل الفعالية التي حظيت لأهميتها بدعم واسع من قائمة من شركات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ومنظمات المجتمع المحلي، العديد من النشاطات التفاعلية التي أتاحت للحضور فرصة التعبير عن مشاعرهم عبر الرسم، ومشاركة بعض القصص الشخصية التي تشمل تجارب رواتها مع مرض الاكتئاب، مختتمة بالإجابة على استفسارات الحاضرين والتحاور معهم.

ويشار إلى أن مسرح "كيا تاون" الذي يلبي الاحتياجات في مجال عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، يتميز بتجهيزاته التي تتضمن أحدث أجهزة العرض والأنظمة المرئية والصوتية، موازيةً تجهيزات أحدث دور السينما.



