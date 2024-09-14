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كيا الأردن تستضيف ملتقى الأمومة والطفولة

شعار شركة كيا وشعار شركة شيكو
شعار شركة كيا وشعار شركة شيكو
السبت، 14-09-2024 12:26 م
الوكيل الإخباري-   استضافت الشركة الوطنية العربية للسيارات – وكلاء كيا في الأردن، ملتقى الأمومة والطفولة السنوي للعلامة التجارية شيكو، تحت عنوان "Chicco Learn & Play"، وذلك في مسرح "كيا تاون".اضافة اعلان


وتعد استضافة كيا الأردن للملتقى الذي هدف لتعزيز الوعي وتبادل الخبرات حول الصحة النفسية للأم والطفل عبر فترات مختلفة تشمل فترة ما قبل الحمل وما بعد الولادة، والذي شهد مشاركة واسعة من أطباء مختصّين ومؤثرين بارزين في مجال الأمومة والطفولة، تجسيداً لحرص الشركة على العمل كحلقة وصل مجتمعية تستهدف تحسين مستوى الحياة الفردية لأبناء المجتمع، بما يتجاوز أعمالها الأساسية، وبما يشمل مختلف جوانب الحياة ومنها البعد الصحي، بالاستفادة من التجهيزات المتطورة لمرافق معرضها، "كيا تاون"، الذي يعد من أكبر معارض كيا على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات في المملكة.

وقد تخلل الملتقى العديد من الفعاليات التي حظيت بدعم من شبكة من المؤسسات الطبية المتخصصة وغير الطبية، والتي تنوعت ما بين تقديم النصائح والإرشادات الطبية للأم، وتوفير الاستشارات الطبية التي ناسبت مختلف الأعمار، فضلاً عن الفعاليات التي قدمت ترفيهاً ممتعاً للأطفال الحاضرين. كما قامت بعض الأمهات بتجربة قيادة سيارة كيا سورينتو 2024، حيث تعرّفن على مواصفات ومميّزات السيارة. ومشاركة الحضور مواقف القيادة اليومية المضحكة.

هذا ويعد مسرح "كيا تاون" من الوجهات التي تلبي احتياجات القطاع المؤسسي في مجال عقد المؤتمرات والفعاليات المختلفة، عبر ما يوفره من تجهيزات عرض وأنظمة مرئية وصوتية توازي تجهيزات أحدث دور السينما، فضلاً عن توافر خدمات الضيافة والمواقف المخصصة لاصطفاف سيارات زوار "كيا تاون" الكائن ضمن موقع حيوي واستراتيجي في قلب المنطقة الصناعية في بيادر وادي السير.
 
gnews

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