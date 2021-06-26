كيا الأردن تستقبل الصيف مع حملة عرض فخم ومزايا أفخم

الوكيل الاخباري - أطلقت الشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، حملة الصيف التي رفعت معها شعار “عرض فخم ومزايا أفخم”، لمنح أبناء المجتمع الأردني الفرصة لاقتناء سيارة العمر، ضمن مزايا غير مسبوقة، ومع أقساط مريحة تُحتسب على أساس دفعة أولى 30% فقط.

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وتقدم كيا الأردن ضمن حملتها التي تستمر حتى نهاية شهر آب 2021، مجموعة من الهدايا القيمة التي تتنوع ما بين ليرة من الذهب الخالص، وهدية نقدية بمبلغ 500 دينار، وعقد صيانة مجاني لمسافة 20 ألف كم.



وفي تعليق له على هذا العرض، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليّان: “لقد جاء العرض بهدف إتاحة الفرصة لمحبي علامة كيا لاقتناء أفضل السيارات منها، وذلك بشروط ميسرة ومريحة.

ويجسد العرض استراتيجيتنا التسويقية وتلك الخاصة برعاية الزبائن ومكافأتهم على ثقتهم بالشركة وبعلامة كيا التجارية، والتي نحرص معها على التنويع في باقة العروض وما يرافقها من مزايا وقيم مضافة تسهم في إثراء تجربتهم.”



هذا وتحرص كيا الأردن على رفد السوق المحلية بأفضل السيارات وأكثرها تطوراً وحداثة من علامة كيا، كما أنها تحرص على تقديم أفضل الخدمات من خدمات ما قبل وأثناء وبعد البيع بما في ذلك خدمات الصيانة التي تقدمها عبر شبكة من المراكز المتخصصة التي تعتبر الأفضل على مستوى المنطقة، والتي حازت على العديد من الجوائز؛ كونها تضع الزبائن في صميم عملها وتجعلهم محور اهتمامها الأساسي، ما دفعها ولا يزال يدفعها للالتزام التام بتجاوز توقعاتهم، الأمر الذي أسهم في احتلالها المستمر لمراكز متقدمة على سلم التنافسية لخدمات مراحل البيع المختلفة على مستوى وكلاء علامة كيا العالمية في أنحاء العالم.



ويشار إلى أن كيا الأردن كانت قد كشفت مطلع العام الحالي عن رؤية واستراتيجية كيا العالمية الجديدة التي ترمي لإنشاء حلول نقل مستدامة لعملائها تحت شعار “الحركة التي تلهم”، بعيداً عن نموذج الأعمال القائم على التصنيع.

وكانت كيا قد غيرت اسمها؛ حيث أصبح كيا بدلاً عن كيا موتورز، الأمر المخطط له أن يترافق مع التوسع في مجالات أعمال جديدة وصاعدة عبر تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة في عالم النقل لتحسين حياة الزبائن اليومية ومنحهم تجارب ملهمة، مبنية على توقع سلوكياتهم واحتياجاتهم في عالم التنقل.

